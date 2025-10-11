Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, una delle coppie più amate di Uomini e Donne, si sono detti addio dopo otto mesi di relazione.

Una rottura che ha lasciato senza parole i fan, soprattutto perché fino a poco tempo fa i due sembravano più uniti che mai.

La crisi e le prime indiscrezioni sulla rottura

Secondo quanto emerso sui social, la storia tra Martina e Ciro sarebbe giunta al capolinea dopo una forte crisi di coppia. Nonostante le apparenze, qualcosa si sarebbe incrinato tra i due ex protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi.

A complicare la situazione, la quasi contemporanea fine della relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, altra coppia nata nello stesso contesto televisivo. Questo dettaglio ha alimentato sospetti e voci di un possibile riavvicinamento tra Martina e Gianmarco, insinuazioni che hanno rapidamente fatto il giro del web.

Le frecciatine social e le accuse di tradimento

Dopo l’annuncio della separazione, Ciro Solimeno ha condiviso alcune frasi enigmatiche sui social, che molti hanno interpretato come riferimenti a presunti tradimenti da parte della sua ex.

Immediata la risposta di Martina De Ioannon, che ha respinto con decisione ogni accusa: “Io non vedo silenzio, vedo allusioni a tradimenti mai accaduti per fare vittimismo. Vedo altro, però è più facile attaccare me per un TikTok”.

Le segnalazioni su Ciro e la risposta ufficiale

Nelle ultime ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione ricevuta da una sua follower, che raccontava di aver visto Ciro Solimeno in un locale di Roma: “Ciao, ho visto Ciro di Martina ieri al Sanctuary (Roma) con tre ragazzi e una ragazza. Non sembrava così devastato come molti pensano”. La stessa fonte aggiungeva che Ciro avrebbe già iniziato a frequentare un’altra ragazza, alimentando nuovi pettegolezzi.

A quel punto, l’ex corteggiatore ha deciso di intervenire personalmente per chiarire la verità una volta per tutte: “Pure questa è un’idiozia. Ormai si stanno inventando di tutto. Un giorno la colpa è mia, un giorno è di Martina, ma la verità è che nessuno dei due ha mai mancato di rispetto all’altro. Non c’è stato nulla di tutto quello che sto leggendo. Detto questo non mi esprimerò più”.