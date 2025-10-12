A cura di AdnKronos

La notizia della morte di Diane Keaton ha scosso profondamente Hollywood, generando un’ondata di emozionanti tributi da parte di colleghi, amici e ammiratori. L’attrice, vincitrice dell’Oscar e protagonista di pellicole indimenticabili come 'Io e Annie' e 'Reds', lascia dietro di sé un’eredità artistica e umana che ha segnato generazioni di spettatori e di professionisti del settore.

Numerose celebrità hanno condiviso il loro dolore per la scomparsa dell'attrice e i loro ricordi personali. Bette Midler, amica di lunga data, ha scritto: “Diane era una forza della natura. Elegante, eccentrica, brillante. Ha cambiato il modo in cui le donne venivano rappresentate sullo schermo”.

Jane Fonda, che ha condiviso con Keaton il set dei due film della serie del 'Book Club' (2018 e 2023), ha scritto: “Diane era una forza creativa. La sua energia e il suo spirito erano contagiosi”. Mary Steenburgen, anche lei parte del cast di 'Book Club' e del suo sequel, ha ricordato la loro amicizia nata sul set: “Diane era magia. Non ci sarà mai più nessuno come lei. L’ho amata e mi sento fortunata di averla chiamata amica.”

Il regista Nancy Meyers, che ha diretto Keaton in 'Tutto può succedere', ha ricordato la sua “capacità unica di rendere ogni scena memorabile, anche solo con uno sguardo o una risata”.