A cura della Redazione

Stasera torna 'Tale e Quale Show', il varietà condotto da Carlo Conti, in onda alle 21.30 su Rai 1.

Nella puntata della scorsa settimana la vittoria è andata a Pamela Petrarolo che ha emozionato il pubblico con una grintosa interpretazione di Gianna Nannini in 'Meravigliosa creatura'. Secondo posto per Tony Maiello-Mango e terzo per la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, rispettivamente Tommy Cash e Fiorella Mannoia. In testa alla classifica provvisoria c’è Maiello, ma con un vantaggio leggerissimo rispetto agli 'inseguitori'.

Nel quarto appuntamento, invece, Carmen Di Pietro sarà Celine Dion, Le Donatella vestiranno i panni di Paola e Chiara, Antonella Fiordelisi si trasformerà in Anna, Pamela Petrarolo proverà il bis con Ivana Spagna, Maryna interpreterà Anna Tatangelo, Samuele Cavallo si cimenterà con Massimo Ranieri, Insinna e Cirilli saranno protagonisti in un duetto impossibile immedesimandosi in Renato Carosone e Rocco Hunt, Gianni Ippoliti si metterà alla prova con Gianni Morandi, Tony Maiello proverà a difendere il primato con Harry Styles e Peppe Quintale sarà Tony Hadley. Tutti canteranno, come sempre, dal vivo, con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

A giudicare le esibizioni ci saranno come sempre Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, ai quali questa settimana si unirà il comico Andrea Pucci, pronto a dare un tocco ironico e pungente alla serata. Anche il pubblico potrà dire la sua: attraverso i social sarà possibile votare le performance preferite. Le tre più apprezzate riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto.