A cura di Laura Scognamiglio

Trascorsa ormai una settimana dalluscita di The Life Of A Showgirl, possiamo ufficialmente incoronare Taylor Swift regina delle classifiche musicali del momento. Infatti, su Spotify, prima ancora delluscita di venerdì 3 ottobre, The Life of a Showgirl’ è diventato lalbum con più pre-salvataggi della storia della piattaforma, vendendo negli Stati Uniti 2,7 milioni di copie durante il primo giorno e diventando, in Italia, disco doro. 

Lalbum contiene 12 tracce per una durata totale di 41 minuti e 40 secondi, in cui la pop star racconta la vita di unartista, tra fama, successo e sacrificio. A differenza dei precedenti lavori della Swift, The Life Of A Showgirl colpisce per le sue melodie ritmate e testi poco impegnativi. Questo, infatti, è dovuto allintento della cantante di trasmettere quella leggerezza e positività che caratterizzano questa fase della sua vita. 

Ecco il perché Taylor Swift mette in fuga altri artisti 

Sin al primo ascolt, The life of a showgirl’ conquista il cuore non solo dei fan più affezionati, ma anche di chi si approccia per la prima volta ai testi e alla musica della pop star. Tuttavia, il giorno delluscita è stato etichettato come il Dont Release day' da molti artisti, dichiarandosi spaventati dal predominio che Taylr Swift avrebbe avuto sulla scena musicale del momento. Infatti, è il caso di Robbie Williams che ammette come egli abbia posticipato luscita del suo album “Bitpop” previsto per il 10 ottobre, appena una settimana dopo la pubblicazione di 'The Life of a showgirl’.

The Life of a Showgirl: la chiave del successo assicurato

Ascoltando le tracce del nuovo album, si evince subito che la carta vincente della cantante sia sicuramente la sua spiccata capacità comunicativa e lestrema cura nei dettagli. Ciò che fa di lei la regina del pop, infatti, è proprio laver trovato la miscela perfetta tra melodie accattivanti e parole efficaci. Perciò, Taylor è sempre più apprezzata per il suo modo di raccontare le proprie esperienze vissute, unendo milioni di persone in una community che, attraverso i suoi testi, si sente rappresentata, compresa  e spronata ad affrontare la vita con determinazione. 