Carlo Conti è al lavoro su Sanremo 2026, che potrebbe essere la sua ultima edizione. Si parla di un ritorno sul palco dell’Ariston con Panariello e Pieraccioni, mentre si fa largo l’ipotesi di Renato Zero super ospite. Tutte le anticipazioni.

Carlo Conti prepara Sanremo 2026: sarà la sua ultima edizione?

Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come una delle edizioni più attese degli ultimi anni. Alla guida ci sarà ancora una volta Carlo Conti, che ha già dichiarato che questa potrebbe essere la sua ultima volta all’Ariston. Da quest’estate è impegnato nell’ascolto di centinaia di brani inviati dai big in gara, con un cast di 26 artisti che verrà svelato tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2025.

Panariello e Pieraccioni al Festival? L’amicizia con Conti sul palco

In una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha ammesso che gli piacerebbe essere affiancato dai suoi amici di sempre, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, con i quali ha condiviso numerosi successi teatrali e televisivi.

“È ovvio che io li vorrei tantissimo con me”, ha detto Conti, “ma non penso che lo faranno. Forse perché pensano che sarebbe troppo ovvio”.

Tuttavia, Panariello sembra meno categorico. Durante la conferenza stampa del suo nuovo spettacolo teatrale “E se domani…”, il comico toscano ha dichiarato: “Quest’anno chi lo sa, magari un saltino ce lo facciamo davvero”.

Non solo: ha rivelato che Carlo Conti gli avrebbe anticipato la presenza di nomi fortissimi nel cast e di brani molto belli.

Il tour teatrale di Panariello fa una pausa a febbraio 2026

Un dettaglio interessante è che lo spettacolo “E se domani…”, in tour fino al 30 aprile 2025, non ha date previste per la seconda metà di febbraio, proprio durante lo svolgimento del Festival di Sanremo. Una coincidenza? Forse, ma molti la leggono come un segnale di una possibile partecipazione.

Renato Zero super ospite a Sanremo 2026?

Un altro nome che fa rumore è quello di Renato Zero. Anche lui, secondo i rumor, non ha concerti fissati nella seconda metà di febbraio. Alla domanda diretta sulla sua eventuale presenza al Festival, l’artista ha risposto con un tono ironico e vago: “Figurati, se ci va Renato Zero, lo sapremo cinque minuti prima che salga sul palco. È bravissimo a far perdere le sue tracce”.