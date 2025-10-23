A cura di Annalisa Accardo

L’attrice Bianca Guaccero ha condiviso sui social un commovente tributo al padre Ettore, scomparso venerdì 10 ottobre all’età di 81 anni.

Nel post, la conduttrice ha scritto: “Ciao babbo, te ne sei andato, e il mio cielo ha perso una stella. La cometa. La guida”, esprimendo tutto il dolore per la perdita del genitore e il vuoto lasciato nella sua vita.

Il dolore e la memoria dei momenti condivisi

Bianca Guaccero racconta con emozione i piccoli gesti quotidiani che ora le mancano: il sorriso del padre, i consigli, gli sguardi complici e i momenti passati a tavola. “Il dolore mi abita dentro, e silenzioso, segue i miei passi, come un vento che soffia tra le costole… Talvolta non serviva parlare, perché bastava esserci tutti e quattro per essere felici”, scrive la Guaccero.

La forza che il padre le ha trasmesso

Nonostante il dolore, Bianca Guaccero trova conforto nel ricordo del padre, che le insegnerà a trovare forza nei momenti difficili: “E quando mi sentirò persa, chiuderò gli occhi e ti ritroverò lì, in quella forza che troverò e che non pensavo di avere… nella voce che mi parlerà quando dovrò scegliere o avrò paura di essere sulla strada sbagliata”.

Un’eredità di amore e ricordi

Bianca sottolinea come il tempo non cancellerà il dolore, ma lo trasformerà in memoria viva: “Il tempo non cancellerà, mi insegnerà a portare addosso il dolore, come si porta una cicatrice sul corpo o nel cuore: non più come una ferita, ma come memoria viva di chi ti ha insegnato ad essere, prima ancora che a camminare”.

Un omaggio musicale al padre

Bianca ha concluso il suo tributo citando un brano di Emma Marrone, Intervallo, dedicato alla perdita di un genitore: “Questo film è tutto nostro, il finale posso solo immaginarlo. Siamo solamente usciti all’intervallo”.