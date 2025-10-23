L’attrice Bianca Guaccero ha condiviso sui social un commovente tributo al padre Ettore, scomparso venerdì 10 ottobre all’età di 81 anni.

Nel post, la conduttrice ha scritto: “Ciao babbo, te ne sei andato, e il mio cielo ha perso una stella. La cometa. La guida”, esprimendo tutto il dolore per la perdita del genitore e il vuoto lasciato nella sua vita.

Il dolore e la memoria dei momenti condivisi

Bianca Guaccero racconta con emozione i piccoli gesti quotidiani che ora le mancano: il sorriso del padre, i consigli, gli sguardi complici e i momenti passati a tavola. “Il dolore mi abita dentro, e silenzioso, segue i miei passi, come un vento che soffia tra le costole… Talvolta non serviva parlare, perché bastava esserci tutti e quattro per essere felici”, scrive la Guaccero.

La forza che il padre le ha trasmesso

Nonostante il dolore, Bianca Guaccero trova conforto nel ricordo del padre, che le insegnerà a trovare forza nei momenti difficili: “E quando mi sentirò persa, chiuderò gli occhi e ti ritroverò lì, in quella forza che troverò e che non pensavo di avere… nella voce che mi parlerà quando dovrò scegliere o avrò paura di essere sulla strada sbagliata”.

Un’eredità di amore e ricordi

Bianca sottolinea come il tempo non cancellerà il dolore, ma lo trasformerà in memoria viva: “Il tempo non cancellerà, mi insegnerà a portare addosso il dolore, come si porta una cicatrice sul corpo o nel cuore: non più come una ferita, ma come memoria viva di chi ti ha insegnato ad essere, prima ancora che a camminare”.

Un omaggio musicale al padre

Bianca ha concluso il suo tributo citando un brano di Emma Marrone, Intervallo, dedicato alla perdita di un genitore: “Questo film è tutto nostro, il finale posso solo immaginarlo. Siamo solamente usciti all’intervallo”.