Un fulmine a ciel sereno ha colpito la famiglia Delogu: Evan Delogu, fratello minore della conduttrice Andrea Delogu, è morto a soli 18 anni in un grave incidente stradale mentre era in sella alla sua moto. Il giovane si trovava nella sua città natale, Bellaria Igea Marina, vicino Rimini, quando la tragedia è avvenuta.

Il dolore di Andrea Delogu

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Andrea Delogu ha appreso la notizia mentre si stava recando negli studi di Ballando con le Stelle: “Stava andando a provare le coreografie che avrebbe dovuto ballare sabato sera a Ballando con le Stelle. Andrea era in macchina quando ha ricevuto la telefonata più tremenda: suo fratello, ‘il fratello più bello del mondo’, aveva fatto un terribile incidente in moto”.

La conduttrice era molto legata a Evan, descritto come un ragazzo pieno di sogni e passione, che lavorava duramente durante l’estate per comprarsi la moto e realizzare i propri progetti.

La toccante lettera del padre Walter Delogu

Poche ore dopo l’incidente, il padre Walter Delogu ha pubblicato un messaggio su Facebook per ringraziare chi ha espresso vicinanza alla famiglia. Nella lettera, il padre descrive Evan così: “Faceva le serali, studiava alberghiero, si allenava in palestra, preparava i pasti per noi e lavorava d’estate senza mai chiedere un euro. Mio figlio mi traduceva articoli dall’inglese su nuove droghe pericolose, mi aiutava nelle conferenze per la prevenzione”.

Walter racconta anche il rapporto speciale con il figlio: “Non beveva, non fumava. A volte lo prendevo in giro chiamandolo talebano o angelo. Ho capito ieri chi eri tu, un angelo. Amore mio perché ci hai lasciato? Dormire nel tuo letto stanotte mi ha fatto capire quanto mi manchi”.

Il padre conclude con parole strazianti: “La tua moto sarà aggiustata e non demolita. Ti abbraccia la mamma e tua sorella, la tua amata sorellina. A presto amore, tra non molto ti raggiungerò e rideremo insieme”.