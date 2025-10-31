La notizia della morte del fratello di Andrea Delogu, il giovane Evan, ha scosso profondamente il mondo della televisione italiana. Il ragazzo, appena diciottenne, ha perso la vita in un tragico incidente in moto, lasciando nella sofferenza la conduttrice e tutta la sua famiglia.

Nel corso delle trasmissioni Rai andate in onda ieri, molte colleghe e amiche hanno voluto dedicare un pensiero e un abbraccio ad Andrea, manifestando pubblicamente la loro vicinanza.

Milly Carlucci: “Una giornata tristissima, la perdita di un ragazzo così giovane è inenarrabile”

In collegamento con Alberto Matano a La Vita in Diretta, Milly Carlucci ha espresso con voce rotta l’immenso dolore per quanto accaduto: “Ieri è stata una giornata triste, tristissima, un clima di collettiva sofferenza. Io e Andrea ci siamo sentite e non ci sono parole per descrivere quello che sta provando. Tutti noi le siamo vicini con il cuore”.

La conduttrice di Ballando con le Stelle ha poi aggiunto una riflessione toccante sul mestiere dello spettacolo: “La crudeltà del nostro lavoro è che dobbiamo andare avanti. Noi siamo come i circensi, i teatranti: portiamo speranza e sorriso, anche quando dentro abbiamo dolore”.

Nonostante il momento difficile, Milly ha confermato la presenza di Claudia Pandolfi e Claudia Gerini come “ballerine per una notte”, ma ha tenuto a sottolineare che tutto il cast di Ballando con le Stelle è vicino ad Andrea Delogu.

Caterina Balivo: “Un abbraccio grande da parte di tutti noi”

Anche Caterina Balivo, aprendo la puntata de La Volta Buona, ha voluto ricordare il giovane Evan e stringersi simbolicamente ad Andrea: “Come forse saprete, ieri pomeriggio è accaduta una tragedia. Il fratello di Andrea Delogu, Evan, ha perso la vita a soli diciotto anni in un incidente in moto. Ad Andrea va il nostro abbraccio più sincero, da parte mia e di tutta la squadra”.

La conduttrice ha ricordato anche le parole del padre di Andrea, che in un messaggio commovente ha scritto: “Il cuore batte anche se è morto, grazie a tutti per la vicinanza in questo momento di dolore”.

Antonella Clerici: “Un abbraccio forte ad Andrea, una ragazza davvero speciale”

Durante l’apertura di È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha dedicato parole piene di affetto e solidarietà alla collega e amica: “Oggi volevo mandare un grande abbraccio alla mia amica e collega Andrea Delogu, che ha perso suo fratello giovanissimo. Evan aveva solo 18 anni. Tutti noi possiamo starle vicino mandandole affetto e forza”.