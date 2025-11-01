Ieri sera è andata in onda la sesta puntata della quindicesima edizione di Tale e Quale Show, il celebre programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, che anche quest’anno ha visto sfidarsi volti noti dello spettacolo in performance canore e imitazioni sorprendenti. Tra emozioni, risate e standing ovation, la puntata ha regalato momenti indimenticabili al pubblico a casa e in studio.

Le esibizioni della serata

La serata è iniziata con Maryna, vincitrice della precedente puntata, che ha aperto il palco con la sua interpretazione di Serena Brancale sulle note di Anima e core. A seguire, Peppe Quintale, noto volto de Le Iene, ha dovuto calarsi nei panni di Barry Gibb ne La febbre del sabato sera, offrendo una performance originale e divertente. Subito dopo, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli hanno conquistato il pubblico con un irriverente duetto tra Frankenstein e Mercoledì, dimostrando una perfetta sintonia scenica.

Il momento più emozionante è arrivato con Samuele Cavallo, che ha interpretato Diodato e la sua Fai rumore, ricevendo una standing ovation dalla giuria e dal pubblico, meritandosi la vittoria della puntata. La rivelazione della serata è stata senza dubbio Pamela Petrarolo, che ha affrontato l’arduo compito di impersonare Fiorella Mannoia in Come si cambia, mentre Tony Maiello si è esibito in versione Mahmood con Tuta Gold.

Momenti di divertimento e imitazioni sorprendenti

Gianni Ippoliti ha reso omaggio a Peppino di Capri con Champagne, mentre Carmen Di Pietro, nei panni di Boy George, ha suscitato sorrisi con la sua performance irriverente. Antonella Fiordelisi ha interpretato Clara con Diamanti grezzi, conquistando il quarto posto della classifica, mentre Le Donatella, in versione Ditonellapiaga e Rettore, hanno portato sul palco il brano sanremese Chimica, aggiudicandosi il secondo posto della serata. Infine, Samuele Cavallo ha chiuso il palco con la sua reinterpretazione di Fai rumore, confermando la sua posizione di favorito.

La classifica della sesta puntata

La classifica finale della sesta puntata ha visto trionfare Samuele Cavallo e il duo Insinna-Cirilli a pari merito con 57 punti, seguiti da Le Donatella con 54 punti e Antonella Fiordelisi con 49 punti. A completare la classifica troviamo Peppe Quintale, Maryna, Pamela Petrarolo, Tony Maiello, Gianni Ippoliti e Carmen Di Pietro. Anche i voti tra concorrenti e quelli del pubblico social hanno influito, premiando in particolare Fiordelisi, mentre il pubblico ha assegnato punti anche al duo Insinna-Cirilli e a Cavallo.

Anteprima della finale: le esibizioni della settima puntata

La settima e ultima puntata della quindicesima edizione promette spettacolo e grandi sorprese. I concorrenti interpreteranno icone della musica italiana e internazionale: Maryna si esibirà in Raffaella Carrà, Peppe Quintale vestirà i panni di Tom Jones, mentre Insinna e Cirilli renderanno omaggio a Gigi Proietti e Claudio Villa. Pamela Petrarolo affronterà Emma, Tony Maiello sarà Gigi D’Alessio, Gianni Ippoliti interpreterà Cristiano Malgioglio, e Carmen Di Pietro tenterà di conquistare il palco come Mina. Antonella Fiordelisi si cimenterà in Rose Villain, Le Donatella in Gemelle Kessler, e Samuele Cavallo chiuderà con Bon Jovi.