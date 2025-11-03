Dopo il successo della prima puntata con Belén Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo, che ha conquistato il 12,9% di share, Francesca Fagnani torna martedì sera su Rai 2 con il secondo appuntamento del nuovo ciclo di Belve.

Questa volta gli ospiti saranno Irene Pivetti, Iva Zanicchi e Adriano Pappalardo, il primo uomo di questa edizione. Un trio destinato a regalare momenti imperdibili e confessioni in pieno stile Belve.

Iva Zanicchi cade in studio, ma rassicura tutti: “Sto bene”

Come rivelato da Davide Maggio sui social, durante la registrazione della puntata di Belve, Iva Zanicchi è caduta in studio, probabilmente inciampando nel binario che separa la pedana delle interviste dal resto del set.

Fortunatamente, nulla di grave: la cantante e conduttrice non ha riportato conseguenze. L’episodio arriva pochi giorni dopo un’altra caduta, avvenuta durante un concerto a Noci, in provincia di Bari, quando era scivolata mentre si avvicinava ai fan.

Belve, la nuova stagione: ecco gli ospiti confermati e le trattative

La nuova edizione di Belve promette ancora grandi sorprese. In scaletta, però, non ci sarà Barbara d’Urso. A svelarlo è stata la stessa Francesca Fagnani durante la sua ospitata a TvTalk: “L’ho invitata tante volte in passato, ma non in questa edizione che è molto esposta televisivamente. Per questo ho ritenuto di non farle arrivare l’invito. La porta, comunque, resta sempre aperta”.

Secondo le anticipazioni, i prossimi ospiti saranno Sabrina Salerno, Simone Susinna e Rocío Muñoz Morales. Nel frattempo, come rivelato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Fabio Fognini, Paolo Bonolis e Teo Mammucari sarebbero in trattativa per una futura puntata.

Anna Pettinelli, l’intervista “scomparsa”: andrà mai in onda?

Una delle curiosità più chiacchierate tra i fan del programma riguarda l’intervista mai trasmessa ad Anna Pettinelli, registrata lo scorso anno ma rimasta inedita.

Sulla vicenda è intervenuta direttamente Francesca Fagnani: “Non è successo nulla di che. Avevo registrato quattro interviste e sono andata lunghissima, troppo lunga anche per la seconda serata. Dovevo sacrificare un’intervista e, con grande dispiacere, ho scelto quella di Anna. Era molto garbata e carina, proprio come lei”.