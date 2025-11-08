È Tony Maiello il vincitore della quindicesima edizione di Tale e Quale Show 2025, il popolare talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

L’artista campano ha sbaragliato la concorrenza con un’eccezionale interpretazione di Gigi D’Alessio sulle note di Non dirgli mai, conquistando una standing ovation e il primo posto nella classifica finale.

Una vittoria meritata per Tony Maiello

Il successo di Tony Maiello non arriva per caso: il cantautore, già noto per la sua partecipazione a X Factor 2008 e vincitore della categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2010, si è imposto con 390 punti totali.

Maiello ha dominato la gara sin dalla prima puntata, dove aveva interpretato Sal Da Vinci, mantenendosi costantemente ai vertici della classifica fino al trionfo finale.

La classifica finale di Tale e Quale Show 2025

Ecco la classifica completa della quindicesima edizione di Tale e Quale Show:

Tony Maiello – 390 punti Samuele Cavallo – 369 punti Pamela Petrarolo – 367 punti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – 356 punti Antonella Fiordelisi – 332 punti Maryna (Marina Valdemoro Maino) – 331 punti Peppe Quintale – 330 punti Le Donatella – 309 punti Gianni Ippoliti – 233 punti Carmen Di Pietro – 171 punti

Le esibizioni della finale

L’ultima puntata di Tale e Quale Show 2025 ha regalato al pubblico momenti spettacolari e omaggi musicali di grande impatto.

Sul palco si sono esibiti:

Pamela Petrarolo nei panni di Emma Marrone con Amami

nei panni di con Amami Le Donatella come le Gemelle Kessler in La notte è piccola

come le in La notte è piccola Samuele Cavallo con Jon Bon Jovi (Always)

con (Always) Antonella Fiordelisi in Rose Villain (Fuorilegge)

in (Fuorilegge) Carmen Di Pietro nei panni di Mina con Ancora ancora ancora

nei panni di con Ancora ancora ancora Flavio Insinna e Gabriele Cirilli con un duetto omaggio a Gigi Proietti e Claudio Villa

con un duetto omaggio a e Gianni Ippoliti nelle vesti di Cristiano Malgioglio

nelle vesti di Tony Maiello come Gigi D’Alessio (Non dirgli mai)

come (Non dirgli mai) Peppe Quintale in Tom Jones (Delilah)

in (Delilah) Maryna con un emozionante tributo a Raffaella Carrà

Classifica di puntata

Nella classifica della finale, la vittoria di Tony Maiello è stata netta:

Tony Maiello – 83 punti Peppe Quintale – 65 punti Insinna e Cirilli – 64 punti Samuele Cavallo – 57 punti Antonella Fiordelisi – 56 punti Pamela Petrarolo – 52 punti Le Donatella – 49 punti Maryna – 48 punti Gianni Ippoliti – 35 punti Carmen Di Pietro – 25 punti

Il pubblico social ha assegnato 5 punti a Samuele Cavallo, 3 a Tony Maiello e 1 a Antonella Fiordelisi.

I giudici e i bonus finali

La giuria, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, è stata affiancata per la finale da Nicola Savino e Orietta Berti.

I bonus extra sono stati assegnati a:

Le Donatella (coach)

(coach) Peppe Quintale (Panariello)

(Panariello) Tony Maiello (Malgioglio)

(Malgioglio) Insinna e Cirilli (Marcuzzi)

Il voto unanime della giuria ha consacrato Tony Maiello come vincitore assoluto di Tale e Quale Show 2025.