È Tony Maiello il vincitore della quindicesima edizione di Tale e Quale Show 2025, il popolare talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti.
L’artista campano ha sbaragliato la concorrenza con un’eccezionale interpretazione di Gigi D’Alessio sulle note di Non dirgli mai, conquistando una standing ovation e il primo posto nella classifica finale.
Una vittoria meritata per Tony Maiello
Il successo di Tony Maiello non arriva per caso: il cantautore, già noto per la sua partecipazione a X Factor 2008 e vincitore della categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2010, si è imposto con 390 punti totali.
Maiello ha dominato la gara sin dalla prima puntata, dove aveva interpretato Sal Da Vinci, mantenendosi costantemente ai vertici della classifica fino al trionfo finale.
La classifica finale di Tale e Quale Show 2025
Ecco la classifica completa della quindicesima edizione di Tale e Quale Show:
- Tony Maiello – 390 punti
- Samuele Cavallo – 369 punti
- Pamela Petrarolo – 367 punti
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – 356 punti
- Antonella Fiordelisi – 332 punti
- Maryna (Marina Valdemoro Maino) – 331 punti
- Peppe Quintale – 330 punti
- Le Donatella – 309 punti
- Gianni Ippoliti – 233 punti
- Carmen Di Pietro – 171 punti
Le esibizioni della finale
L’ultima puntata di Tale e Quale Show 2025 ha regalato al pubblico momenti spettacolari e omaggi musicali di grande impatto.
Sul palco si sono esibiti:
- Pamela Petrarolo nei panni di Emma Marrone con Amami
- Le Donatella come le Gemelle Kessler in La notte è piccola
- Samuele Cavallo con Jon Bon Jovi (Always)
- Antonella Fiordelisi in Rose Villain (Fuorilegge)
- Carmen Di Pietro nei panni di Mina con Ancora ancora ancora
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli con un duetto omaggio a Gigi Proietti e Claudio Villa
- Gianni Ippoliti nelle vesti di Cristiano Malgioglio
- Tony Maiello come Gigi D’Alessio (Non dirgli mai)
- Peppe Quintale in Tom Jones (Delilah)
- Maryna con un emozionante tributo a Raffaella Carrà
Classifica di puntata
Nella classifica della finale, la vittoria di Tony Maiello è stata netta:
- Tony Maiello – 83 punti
- Peppe Quintale – 65 punti
- Insinna e Cirilli – 64 punti
- Samuele Cavallo – 57 punti
- Antonella Fiordelisi – 56 punti
- Pamela Petrarolo – 52 punti
- Le Donatella – 49 punti
- Maryna – 48 punti
- Gianni Ippoliti – 35 punti
- Carmen Di Pietro – 25 punti
Il pubblico social ha assegnato 5 punti a Samuele Cavallo, 3 a Tony Maiello e 1 a Antonella Fiordelisi.
I giudici e i bonus finali
La giuria, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, è stata affiancata per la finale da Nicola Savino e Orietta Berti.
I bonus extra sono stati assegnati a:
- Le Donatella (coach)
- Peppe Quintale (Panariello)
- Tony Maiello (Malgioglio)
- Insinna e Cirilli (Marcuzzi)
Il voto unanime della giuria ha consacrato Tony Maiello come vincitore assoluto di Tale e Quale Show 2025.