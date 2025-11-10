Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani, non andrà in onda martedì 11 novembre 2025 su Rai 2. La padrona di casa ha spiegato il motivo del rinvio e ha anticipato chi sarà il prossimo ospite della trasmissione.

Perché Belve non va in onda l’11 novembre

La puntata di domani subirà una pausa a causa di alcune modifiche al palinsesto televisivo, legate alle ATP Finals di Torino. A comunicare la variazione è stata la stessa Francesca Fagnani tramite Instagram: “Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica al palinsesto di Rai 2, quindi questo martedì Belve non andrà in onda, ma recuperiamo martedì 18 eh. A seguire un piccolo spoiler”.

La trasmissione tornerà regolarmente martedì 18 novembre 2025.

Lo spoiler sul prossimo ospite

La conduttrice ha già anticipato chi sarà il protagonista della prossima puntata: si tratta di Cristiano Malgioglio, noto cantautore e personaggio amatissimo dal pubblico.