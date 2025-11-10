A cura di Annalisa Accardo

Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani, non andrà in onda martedì 11 novembre 2025 su Rai 2. La padrona di casa ha spiegato il motivo del rinvio e ha anticipato chi sarà il prossimo ospite della trasmissione.

Perché Belve non va in onda l’11 novembre

La puntata di domani subirà una pausa a causa di alcune modifiche al palinsesto televisivo, legate alle ATP Finals di Torino. A comunicare la variazione è stata la stessa Francesca Fagnani tramite Instagram: “Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica al palinsesto di Rai 2, quindi questo martedì Belve non andrà in onda, ma recuperiamo martedì 18 eh. A seguire un piccolo spoiler”.

La trasmissione tornerà regolarmente martedì 18 novembre 2025.

Lo spoiler sul prossimo ospite

La conduttrice ha già anticipato chi sarà il protagonista della prossima puntata: si tratta di Cristiano Malgioglio, noto cantautore e personaggio amatissimo dal pubblico.

 