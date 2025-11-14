Marco Mengoni continua a collezionare successi e appuntamenti live. Dopo il tour nei palazzetti partito lo scorso ottobre e i concerti negli stadi a luglio, il cantante laziale si prepara a portare la sua musica anche all’estero. Dal 19 novembre a metà dicembre 2025, Mengoni sarà in giro per l’Europa con tappe a Ginevra, Stoccarda, Zurigo, Francoforte, Londra, Monaco e Madrid.

Nuovo singolo natalizio: Coming Home

Oltre agli spettacoli dal vivo, Marco Mengoni ha recentemente pubblicato un singolo natalizio, Coming Home, scritto insieme al cantautore Matt Simons e composto da Daniele Fossatelli, Simone Borrelli e Matt Simons.

Il brano, cantato in inglese, nasce “dal bisogno di tornare nei luoghi che ci fanno stare bene, quelli in cui abbiamo lasciato pezzi di noi e dove ogni ricordo ci dà forza”, ha spiegato l’artista. Una canzone che promette di diventare un classico delle festività e di rafforzare il legame tra Mengoni e il suo pubblico.

Festival di Sanremo: un possibile ritorno nel 2026

La carriera di Marco Mengoni è strettamente legata al Festival di Sanremo:

Nel 2010 , ha debuttato con Credimi Ancora , arrivando al terzo posto.

, ha debuttato con , arrivando al terzo posto. Nel 2013 , ha vinto con L’Essenziale .

, ha vinto con . Nel 2014 , è stato ospite speciale esibendosi su Io Che Amo Solo Te di Sergio Endrigo.

, è stato ospite speciale esibendosi su di Sergio Endrigo. Nel 2023 , ha trionfato con Due Vite .

, ha trionfato con . Nel 2024, ha co-condotto la prima serata della 74ª edizione della kermesse canora.

Intervistato dal Tg1, Mengoni non ha escluso un possibile ritorno a Sanremo nel febbraio 2026: “Quante vite in sedici anni di carriera? Una, ma molto intensa e quindi adesso aspetto la seconda. Tornare al Festival di Sanremo? Perché no?! Dipende sempre dal progetto. Io sono sempre quello dell’ultimo momento e quindi non lo so, ma mai dire mai. Non so ancora cosa succederà”.

Altri artisti attesi al Festival di Sanremo 2026

Secondo Gabriele Parpiglia, sul palco del Teatro Ariston potremmo rivedere: