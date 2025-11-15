Dopo essere stati ospiti nello studio di Uomini e Donne per raccontare la loro ritrovata intesa, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono approdati anche a Verissimo, dove Silvia Toffanin non ha nascosto di essere una loro fan

“Ciro non mi maledirà ma io l’avevo detto, avevo visto quello sguardo quando tu sai!”, ha commentato sorridendo la conduttrice.

Perché Martina non aveva scelto Gianmarco a Uomini e Donne

Durante l’intervista, Martina ha ripercorso le emozioni vissute al momento della sua scelta nel programma di Maria De Filippi.

“Quando ho scelto Ciro l’ho fatto per le mie sensazioni – ha raccontato –. In quel periodo io e Gianmarco eravamo un po’ polemici e litigavamo spesso”.

L’ex tronista ha sottolineato di non rinnegare nulla della sua relazione con Ciro: “Sono stata otto mesi con lui e abbiamo anche convissuto. Non ho scelto Gianmarco anche perché il suo carattere probabilmente mi spaventava”.

Una versione confermata da Gianmarco, che ha aggiunto: “Quando le ho chiesto perché non mi avesse scelto, mi ha risposto che in quel momento provava emozioni per Ciro”.

Il nuovo incontro che ha cambiato tutto

Il momento della svolta tra Martina e Gianmarco è arrivato per caso. I due hanno raccontato di essersi rivisti in un locale di Roma, un incontro inatteso che ha riacceso immediatamente la scintilla.

“Quando ci siamo ritrovati vicini mi sono sentita come una bambina di quindici anni – ha confidato Martina –. Tornata a casa ho avuto il tempo di metabolizzare tutto”.

Gianmarco, dal canto suo, ha raccontato: “Non vedevo Martina dai tempi della mancata scelta. Rivederla mi ha fatto un effetto che non immaginavo… e quindi eccoci”.

La relazione oggi: dolcezza, quotidianità e nessuna convivenza (per ora)

Oggi Martina e Gianmarco vivono serenamente la loro storia, senza nascondere l’intesa che li lega. “A me lui piace perché è molto dolce, e riesce anche a tirare fuori la dolcezza in me”, ha detto Martina.

Entrambi vivono a Roma e si vedono con costanza, ma non hanno intenzione – almeno per ora – di andare a convivere: “Non è il momento”, ha spiegato lei.

Silvia Toffanin apre la porta a un ritorno a Verissimo

A concludere l’intervista, Silvia Toffanin si è alzata, li ha abbracciati e ha lasciato loro un invito speciale: “Tornate quando volete”.