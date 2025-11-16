La tensione tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli è cosa nota da anni, con rapporti tutt’altro che distesi e persino qualche querela alle spalle. Proprio per questo, molti spettatori di Ballando con le Stelle attendevano scintille sin dalla loro prima interazione nell’edizione in corso del programma di Milly Carlucci. E, pur non essendo ancora esplosi veri “fuochi d’artificio”, ieri sera in diretta si è consumato un momento di evidente attrito.

Il commento di Selvaggia Lucarelli all’esibizione di Pasquale La Rocca

Selvaggia Lucarelli ha espresso un giudizio critico sull’esibizione di Pasquale La Rocca, definendola poco chiara: “Se io non sapessi che era una samba, non riuscirei a individuarlo. Quest’anno faccio fatica a capire quello che vuoi raccontare”.

Durante la sua osservazione, la Lucarelli ha notato un dettaglio che l’ha infastidita: Barbara d’Urso non la stava guardando mentre parlava. Selvaggia ha quindi sottolineato il comportamento della conduttrice: “Barbara, addirittura non mi guardi… quando giudico tu guardi dall’altra parte. È bellissimo tutto questo”.

La risposta di Barbara d’Urso: “Guardavo Pasquale per educazione”

Immediata la replica di Barbara d’Urso, che ha spiegato la sua scelta di rivolgere lo sguardo al maestro: “Hai detto che stavi parlando con Pasquale e io, per educazione, guardo lui. Quando parlerai a me, guarderò te”. La giurata, però, ha insistito sul fatto che questo atteggiamento non faciliti il dialogo: “Capisci che diventa difficile se ogni volta che parlo tu guardi altrove”.

A quel punto, la d’Urso ha deciso di rilanciare con una risposta ironica e provocatoria: “Allora facciamo così: ora ti guardo fissa. Vai, parla”.

La stoccata finale di Selvaggia: il riferimento al libro di Barbara

Per chiudere il siparietto, Selvaggia Lucarelli ha tirato fuori una “chicca” che nemmeno molti fan di Barbara ricordavano: il libro “Tanto ti si legge in faccia”, scritto anni fa proprio dalla conduttrice. “Tutto il non verbale è indicativo di ciò che uno pensa… e tu lo sai, visto che hai scritto un libro sull’argomento”.

Secondo la giurata, lo sguardo distolto della d’Urso sembrava un modo per rifiutare il confronto, nonostante la critica non fosse particolarmente feroce.