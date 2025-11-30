A cura di Annalisa Accardo

La decima puntata di Ballando con le Stelle 2024 ha segnato l’ingresso nel rush finale dello show di Rai Uno. I concorrenti rimasti in gara si sono sfidati con performance di alto livello per conquistare un posto in semifinale. Tra bonus, tesoretti e confronti diretti, la serata è stata carica di tensione e momenti decisivi.

Punteggi della giuria: Barbara d’Urso parte in vantaggio

La serata si è aperta con un vantaggio importante per Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, che hanno iniziato la puntata con un bonus di 10 punti ottenuto grazie alla vittoria precedente.

Di seguito i punteggi ottenuti dalle coppie:

  • Andrea Delogu e Nikita Perotti – Freestyle impeccabile, cinquina di 10 e totale: 50 punti.
  • Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca – Paso doble energico: 10-10-10-8-9 + bonus, 57 punti.
  • Martina Colombari e Luca Favilla – Tango argentino elegante, 48 punti.
  • Filippo Magnini e Alessandra Tripoli – Freestyle convincente, 48 punti.
  • Rosa Chemical ed Erica Martinelli – Boogie scatenato, 40 punti.
  • Fabio Fognini e Giada Lini – Tango argentino intenso, 41 punti.
  • Paolo Belli e Anastasia Kuzmina – Freestyle emozionante, 39 punti.

Tesoretti decisivi: cambiano gli equilibri

La seconda parte della puntata ha visto entrare in gioco i tesoretti di Alberto Matano e Rossella Erra, elementi chiave per ribaltare la classifica.

  • Alberto Matano assegna 25 punti ad Andrea Delogu e Nikita Perotti, premiando «il percorso più virtuoso e ricco di emozioni».
  • Rossella Erra sceglie di supportare Fabio Fognini e Giada Lini, regalando anche a loro 25 punti: «Hanno bisogno di incoraggiamento, non devono mollare».

Classifica dopo i tesoretti

  1. Andrea Delogu e Nikita Perotti – 75 punti
  2. Fabio Fognini e Giada Lini – 66 punti
  3. Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca – 57 punti
  4. Filippo Magnini e Alessandra Tripoli – 48 punti
  5. Martina Colombari e Luca Favilla – 48 punti
  6. Rosa Chemical e Erica Martinelli – 40 punti
  7. Paolo Belli e Anastasia Kuzmina – 39 punti

Scontri diretti e colpi di scena: chi accede alla semifinale

Grazie al primo posto in classifica, Andrea Delogu e Nikita Perotti sono stati proclamati primi semifinalisti della serata.

Le altre coppie si sono affrontate in sfide dirette:

  • Barbara D’Urso batte Rosa Chemical con il 56%
  • Martina Colombari supera Paolo Belli con il 69%
  • Filippo Magnini vince su Fabio Fognini con il 51%

La puntata si è chiusa con uno spareggio a tre tra Rosa Chemical, Fabio Fognini e Paolo Belli.
A sorpresa, gli eliminati sono stati Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, ma Milly Carlucci ha annunciato che avranno una chance nel ripescaggio della prossima puntata.

I semifinalisti ufficiali di Ballando con le Stelle 2024

Ecco le coppie che accedono alla semifinale:

  • Andrea Delogu e Nikita Perotti
  • Fabio Fognini e Giada Lini
  • Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca
  • Filippo Magnini e Alessandra Tripoli
  • Martina Colombari e Luca Favilla
  • Rosa Chemical ed Erica Martinelli

 