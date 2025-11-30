La decima puntata di Ballando con le Stelle 2024 ha segnato l’ingresso nel rush finale dello show di Rai Uno. I concorrenti rimasti in gara si sono sfidati con performance di alto livello per conquistare un posto in semifinale. Tra bonus, tesoretti e confronti diretti, la serata è stata carica di tensione e momenti decisivi.
Punteggi della giuria: Barbara d’Urso parte in vantaggio
La serata si è aperta con un vantaggio importante per Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, che hanno iniziato la puntata con un bonus di 10 punti ottenuto grazie alla vittoria precedente.
Di seguito i punteggi ottenuti dalle coppie:
- Andrea Delogu e Nikita Perotti – Freestyle impeccabile, cinquina di 10 e totale: 50 punti.
- Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca – Paso doble energico: 10-10-10-8-9 + bonus, 57 punti.
- Martina Colombari e Luca Favilla – Tango argentino elegante, 48 punti.
- Filippo Magnini e Alessandra Tripoli – Freestyle convincente, 48 punti.
- Rosa Chemical ed Erica Martinelli – Boogie scatenato, 40 punti.
- Fabio Fognini e Giada Lini – Tango argentino intenso, 41 punti.
- Paolo Belli e Anastasia Kuzmina – Freestyle emozionante, 39 punti.
Tesoretti decisivi: cambiano gli equilibri
La seconda parte della puntata ha visto entrare in gioco i tesoretti di Alberto Matano e Rossella Erra, elementi chiave per ribaltare la classifica.
- Alberto Matano assegna 25 punti ad Andrea Delogu e Nikita Perotti, premiando «il percorso più virtuoso e ricco di emozioni».
- Rossella Erra sceglie di supportare Fabio Fognini e Giada Lini, regalando anche a loro 25 punti: «Hanno bisogno di incoraggiamento, non devono mollare».
Classifica dopo i tesoretti
- Andrea Delogu e Nikita Perotti – 75 punti
- Fabio Fognini e Giada Lini – 66 punti
- Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca – 57 punti
- Filippo Magnini e Alessandra Tripoli – 48 punti
- Martina Colombari e Luca Favilla – 48 punti
- Rosa Chemical e Erica Martinelli – 40 punti
- Paolo Belli e Anastasia Kuzmina – 39 punti
Scontri diretti e colpi di scena: chi accede alla semifinale
Grazie al primo posto in classifica, Andrea Delogu e Nikita Perotti sono stati proclamati primi semifinalisti della serata.
Le altre coppie si sono affrontate in sfide dirette:
- Barbara D’Urso batte Rosa Chemical con il 56%
- Martina Colombari supera Paolo Belli con il 69%
- Filippo Magnini vince su Fabio Fognini con il 51%
La puntata si è chiusa con uno spareggio a tre tra Rosa Chemical, Fabio Fognini e Paolo Belli.
A sorpresa, gli eliminati sono stati Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, ma Milly Carlucci ha annunciato che avranno una chance nel ripescaggio della prossima puntata.
I semifinalisti ufficiali di Ballando con le Stelle 2024
Ecco le coppie che accedono alla semifinale:
- Andrea Delogu e Nikita Perotti
- Fabio Fognini e Giada Lini
- Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca
- Filippo Magnini e Alessandra Tripoli
- Martina Colombari e Luca Favilla
- Rosa Chemical ed Erica Martinelli