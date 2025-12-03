quarta puntata di Sanremo Giovani 2026, andata in onda ieri su Rai 2 con la conduzione di Gianluca Gazzoli, ha visto esibirsi il quarto e ultimo gruppo di sei artisti in gara. La serata ha definito gli ultimi tre nomi che accedono alla semifinale del talent musicale che porterà alcuni giovani al Festival di Sanremo 2026.

I tre artisti che superano il turno

A decidere le sorti dei concorrenti è stata la commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, Daniele Battaglia, Carlo Conti e Claudio Fasulo.

Le sfide dirette hanno decretato la vittoria di:

Principe con il brano Mon Amour, che ha avuto la meglio su Eyeline

con il brano Mon Amour, che ha avuto la meglio su Seltsam con Scusa Mamma, vincitore contro Jeson

con Scusa Mamma, vincitore contro SenzaCri con Spiagge, che ha sconfitto Occhi

Per Principe e Seltsam si tratta di un vero e proprio debutto televisivo, mentre SenzaCri è già nota al pubblico per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Il gruppo completo dei semifinalisti

I tre nuovi qualificati si aggiungono agli artisti già promossi nelle scorse puntate: Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Antonia, La Messa, CmqMartina, Welo, CaroWow e Petit.

Non sarà invece della partita Soap, che si è ritirata per motivi personali, riducendo il totale a 11 semifinalisti.

Semifinale a rischio riorganizzazione

La semifinale di martedì prossimo, sempre in seconda serata su Rai 2, avrebbe dovuto prevedere sfide a coppie per dimezzare il gruppo da 12 a 6 artisti. Tuttavia, con il ritiro di Soap, il numero dei concorrenti è ora dispari (11).

È quindi probabile che la struttura venga modificata con:

tutte sfide a coppia

una sfida a tre per compensare l’assenza del dodicesimo artista

La Rai non ha ancora comunicato ufficialmente la nuova formula della semifinale.