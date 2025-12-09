A cura di AdnKronos

La serie evento di Rai 1 'Sandokan', con Can Yaman, ha vinto la prima serata di ieri, lunedì 8 dicembre. I due episodi hanno raggiunto rispettivamente il 25,4% di share con 4.615.000 spettatori e il 30,5% di share con 4.227.000 spettatori.

A seguire c'è il 'Grande Fratello', che è stato visto da 1.868.000 telespettatori, raggiungendo il 14,3% di share. Su Rai 3 'Lo Stato delle Cose' ha totalizzato 932.000 telespettatori e il 6,2% di share.

Poco sotto con il 5,8% di share c'è il film 'Fast X' su Italia 1 che ha intrattenuto 911.000 telespettatori. Stesso numero di spettatori per 'La Torre di Babele', in onda su La7, che ha ottenuto il 5% di share.

Su Rete 4 'Quarta Repubblica' ha segnato 557.000 telespettatori e il 4,3% di share, mentre su Tv8 'GialappaShow' ha intrattenuto 676.000 telespettatori, totalizzando il 4,2% di share. Su Rai 2 il film '1917' ha incollato allo schermo 458.000 telespettatori, pari al 2,6% di share. Infine, sul Nove 'Little Big Italy' ha ottenuto 365.000 telespettatori e il 2,1% di share.

In access prime time continua la corsa de 'La Ruota della Fortuna'

Nella fascia access prime time, continua la corsa de 'La Ruota della Fortuna' di Gerry Scotti, su Canale 5, che ha totalizzato 5.056.000 spettatori, pari al 25% di share, mentre 'Affari tuoi' su Rai1 registra il 22,4% di share con 4.569.000 telespettatori e l’intervista di Bruno Vespa a Woody Allen in 'Cinque minuti', sempre su Rai1, il 20,2% e 3.906.000 telespettatori.