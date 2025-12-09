La semifinale del Grande Fratello, trasmessa lunedì 8 dicembre, è stata una delle puntate più movimentate dell’intera edizione. Dopo giorni di tensioni, strategie e colpi di scena, in poche ore sono stati eliminati ben cinque concorrenti, lasciando il pubblico senza fiato e la Casa completamente stravolta.

Simone e Francesca fuori al televoto settimanale

La serata si è aperta con la chiusura del televoto della settimana, che vedeva in sfida Domenico D’Alterio, Francesca Carrara, Rasha Younes e Simone De Bianchi. La produzione aveva già annunciato che sarebbero usciti i due meno votati, e così è stato.

Il primo ad abbandonare la Casa è stato Simone, che ha raccolto appena il 10% delle preferenze. Poco dopo è toccato a sua madre, Francesca, ferma al 20%. Sono risultati invece salvi Domenico, che ha ottenuto il 25%, e Rasha, la più votata con il 43%.

Il gioco dei telefoni ribalta tutto: Anita vola in finale

Dopo le prime due eliminazioni, Simona Ventura ha introdotto un nuovo, imprevedibile gioco del telefono. I concorrenti non ancora finalisti – tutti tranne Giulia e Jonas – sono stati chiamati a rispondere ai telefoni sparsi per la Casa, con conseguenze immediate.

La prima a rispondere è stata Benedetta Stocchi, finita automaticamente al televoto. Ha potuto però rendere immune un concorrente, e la sua scelta è ricaduta su Domenico. Poi è toccato a Omer Elomari, costretto a mandare un compagno al televoto: ha indicato Donatella Mercoledisanto. Infine ha squillato un terzo telefono, e a rispondere è stata Rasha. Chiamata a scegliere tra Omer e Anita Mazzotta, ha deciso di mandare quest’ultima al televoto.

Il risultato è stato un televoto flash tra Benedetta, Donatella e Anita, che ha decretato un solo finalista e due eliminazioni. A spuntarla è stata Anita, che ha conquistato il 55% dei voti e l’accesso diretto alla finale. Donatella e Benedetta, invece, hanno dovuto abbandonare la Casa.

La scelta dei finalisti e la sfida decisiva tra Grazia e Rasha

L’ultima eliminazione della serata è stata la più complessa e strategica. Ogni concorrente ha infatti dovuto indicare chi meritasse un posto in finale. Grazia, Rasha e Domenico hanno ottenuto lo stesso numero di voti, trovandosi così coinvolti in un’ulteriore prova.

Rientrando in salone, i tre hanno trovato davanti a sé tre piramidali: solo uno nascondeva la base dorata, simbolo del destino. A pescarlo è stata Grazia, che ha ottenuto il potere di scegliere chi sfidare al televoto. La sua scelta è caduta su Rasha, dando vita a un duello molto atteso.

Il pubblico ha parlato chiaramente: Grazia ha vinto con il 70% dei voti, mentre Rasha è diventata la quinta eliminata della serata.

Chi sarà l’ultimo finalista?

A questo punto la corsa verso la finale è quasi completa. Resta solo un televoto aperto, quello che deciderà chi tra Omer e Domenico diventerà il quinto finalista ufficiale. Il verdetto arriverà lunedì prossimo, in apertura di puntata.