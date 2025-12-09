Raoul Bova è tornato al centro del gossip negli ultimi mesi per la fine del rapporto con Rocío Muñoz Morales e per la nuova relazione con l’attrice Beatrice Arnera, ha raccontato come ha vissuto l’intensa attenzione mediatica dell’estate.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Bova ha parlato di fake news, web reputation e dell’impatto che l’esposizione social forzata ha avuto su di lui e sulla sua famiglia.

Raoul Bova e la tempesta mediatica: “È stata un’esperienza traumatica”

L’attore parteciperà a un panel dedicato proprio alle fake news. Un tema che, come ammette lui stesso, ha potuto toccare con mano: “È vero, è stata un’esperienza in parte traumatica, certamente molto coinvolgente per la rabbia, il dolore e lo stupore. Quando succedono queste cose, ti senti improvvisamente come se fossi denudato in piazza, senza poter opporre resistenza”.

Bova racconta di aver attraversato giorni molto difficili, soprattutto nei momenti in cui il suo nome circolava ovunque sui social: “Ma ho avuto l’aiuto di tanti amici. I miei figli, la mia ex moglie Chiara e mia suocera, Annamaria Bernardini de Pace, mi hanno permesso di sbollire la rabbia”.

L’attore parla anche di un episodio particolarmente spiacevole: “La vera difficoltà è stata difendermi dagli odiosi commenti social, ma soprattutto da un tizio che si è particolarmente fissato su di me e mi ha aggredito ingiustamente”.

Da questa esperienza, però, ammette di aver imparato qualcosa: “Le insidie che si nascondono dentro quelle pagine sono difficili da intuire e impossibili da gestire. Ho capito che devo centellinare l’uso dei social, provando a non interagire”.

La fine della storia con Rocío Muñoz Morales: “Il rapporto era finito da tempo”

Inevitabile un riferimento alla fine della lunga relazione con Rocío Muñoz Morales, madre delle sue due figlie più piccole. Bova, però, mantiene il riserbo: “Il nostro rapporto, come tanti hanno scritto e provato, era finito da molto tempo. Però nell’accordo di separazione ho voluto una clausola, che abbiamo firmato entrambi, in forza della quale nessuno di noi deve parlare della nostra storia né delle nostre figlie. Quindi mi scusi ma questo discorso finisce qui”.

Una scelta netta, per tutelare la privacy familiare e chiudere definitivamente il capitolo mediatico.

La nuova relazione con Beatrice Arnera

Oggi il nome di Raoul Bova è legato a quello di Beatrice Arnera, attrice conosciuta sul set della serie Buongiorno, mamma!. Le foto della coppia a Roma sono finite sulle principali riviste di spettacolo, e Arnera stessa ha accennato alla frequentazione durante uno dei suoi spettacoli teatrali.