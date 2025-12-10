La relazione tra Mattia Scudieri e Carlotta Vendemmia negli ultimi mesi è stata caratterizzata da alti e bassi. Il giovane siciliano era entrato nella Casa del Grande Fratello da fidanzato, ma l’avvicinamento con Grazia Kendi ha creato tensioni con la compagna.

Il chiarimento nella Casa del Grande Fratello

Durante il reality, Carlotta aveva pubblicato una storia Instagram abbastanza dura, interpretata dai fan e dagli stessi autori del programma come un possibile segnale di rottura. Tuttavia, pochi giorni dopo è entrata nella Casa e ha baciato Mattia, chiarendo: “Non ho mai detto di volerti lasciare, ma solo che non devi farti manipolare”.

Il legame di Mattia con Grazia Kendi

Dopo l’eliminazione dal GF, i fan hanno notato che Mattia Scudieri e Carlotta Vendemmia avevano smesso di seguirsi sui social. Alcuni rumor suggerivano che le tensioni fossero nate dalle parole che Mattia ha riservato a Grazia Kendi nelle dirette social.

In un’intervista rilasciata a Il Giornale, Mattia ha confermato che c’è stata una frizione, ma ha parlato del rapporto con Grazia come qualcosa di speciale: “Con Grazia è un legame vero, puro. Mi è stata vicino quando ne avevo bisogno, mi ha ascoltato anche quando non doveva e ho passato con lei momenti di pura leggerezza. Avevo piacere a scherzare e ridere, e dentro la Casa cercavo la sua presenza. Sicuramente è riuscita, in poco tempo, a darmi veramente tanto. Molti da casa hanno visto nel percorso vissuto con Grazia il feeling di una ‘coppia’, per loro la più vera che si sia venuta a creare in Casa. Se io e Carlotta abbiamo chiarito? Avete dedotto male (ride, ndr). Sì, il chiarimento c’è stato… ma non c’è ancora stato un verdetto: vi terrò aggiornati!”.

La risposta definitiva di Carlotta Vendemmia

Nonostante le parole di Mattia, Carlotta ha chiarito su Instagram che la loro storia è definitivamente finita. Secondo la giovane, la relazione si è conclusa perché Mattia non le avrebbe portato rispetto: “Alla luce delle recenti interviste e dei contenuti che continuano a circolare, sento la necessità di mettere un punto definitivo. Non c’è alcuno stand-by. La relazione è finita perché sono stata io a chiuderla, e questa è l’unica verità dei fatti. Non esistono zone grigie da raccontare né storie alternative da costruire. Alcuni comportamenti dentro la Casa, e soprattutto ciò che è stato fatto dopo, non li ho trovati rispettosi nei miei confronti. Ambiguità, giochi di fan service e dinamiche create per compiacere il web non fanno parte di me, né dei valori con cui scelgo di stare in una relazione.

Sono uscita da questa storia con trasparenza, mettendoci tutto quello che potevo. Mi sarei aspettata chiarezza, non ulteriori dubbi o mezze verità. Per questo la mia decisione è definitiva e non richiede spiegazioni aggiuntive. Non cerco polemiche. Chiedo solo una cosa: rispetto. Per la verità, per la mia scelta e per la mia persona. Tutto il resto è solo rumore”.