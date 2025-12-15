Un momento di profondo dolore ha colpito Armando Izzo e la sua compagna Raffaella Fico. La coppia ha annunciato la perdita del loro bambino durante il quinto mese di gestazione.

Il messaggio di Izzo sui social

A comunicare la tragedia è stato lo stesso Izzo tramite un messaggio condiviso nelle sue storie su Instagram, con parole cariche di sofferenza: “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”.

Richiesta di rispetto e privacy

“In questo momento di immenso dolore - ha scritto ancora Izzo - chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L'unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie”.