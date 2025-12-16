Si intitola “Fabrizio Corona: Io Sono Notizia” ed è il nuovo documentario Netflix dedicato al “re dei paparazzi”. L’annuncio arriva direttamente dai canali social della piattaforma, accompagnato da un trailer che mostra in anteprima le prime immagini di quella che si preannuncia come la docuserie più chiacchierata dei primi giorni del 2026.

La serie sarà composta da cinque episodi, con la partecipazione di numerosi volti noti che racconteranno la vita privata e la carriera di Fabrizio Corona. Ma il vero protagonista resta lui, con un ritratto che ripercorre l’Italia dagli anni ’90 fino a oggi.

Di cosa parla “Fabrizio Corona: Io Sono Notizia”

Netflix descrive così la docuserie: “Genio della comunicazione o manipolatore senza scrupoli? Vittima o carnefice? ‘Fabrizio Corona: Io Sono Notizia’ attraversa l’era berlusconiana, l’avvento dei social e le contraddizioni della giustizia italiana, con un racconto senza filtri. Non vuole essere la biografia del ‘Re dei Paparazzi’, ma l’affresco di un Paese che, dagli anni ’90 a oggi, ha smesso di distinguere la differenza tra realtà e reality”.

La vita e la carriera di Fabrizio Corona

Figlio di Vittorio Corona, giornalista visionario che ha plasmato l’editoria degli anni ’80, Fabrizio cresce con l’ossessione di dimostrarsi all’altezza. Se il padre viene emarginato dal sistema, il figlio decide di conquistarlo dall’interno, trasformando il gossip in un’arma di potere.

Accanto a Lele Mora, Corona costruisce un impero mediatico basato sulla vendita delle vite altrui. Tutto cambia con l’inchiesta Vallettopoli: l’accusa di estorsione trasforma il golden boy in un nemico pubblico, ma segna anche la nascita definitiva del suo personaggio.

La docuserie mostra un uomo capace di trasformare la propria esistenza in uno spettacolo disperatamente vitale, tra personaggi surreali e situazioni tragicomiche, in cui realtà e finzione spesso si confondono. Inizia così una guerra mediatica e giudiziaria combattuta a colpi di prime pagine e dichiarazioni incendiarie, polarizzando l’opinione pubblica italiana.

Produzione e squadra creativa

“Fabrizio Corona: Io Sono Notizia” è una produzione Bloom Media House, diretta da Massimo Cappello, scritta da Marzia Maniscalco e Massimo Cappello, con art director Davide Molla e prodotta da Alessandro Casati, Marco Chiappa e Nicola Quarta.

Quando esce su Netflix

Il documentario sarà disponibile su Netflix dal 9 gennaio 2026.