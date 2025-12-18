Secondo il settimanale Diva e Donna, Stefano De Martino sarebbe stato avvistato in compagnia di Rocio Morales, modella spagnola ed ex compagna di Raoul Bova. La rivista ha pubblicato alcune foto che mostrano l'attrice uscire dall’abitazione del conduttore partenopeo durante la notte, confermando le voci su un possibile flirt.

Le prime voci di un flirt

Le indiscrezioni su un presunto legame tra Stefano De Martino e Rocio Morales erano già emerse a luglio, quando il giornalista di Oggi, Alberto Dandolo, aveva lanciato la notizia. Secondo Dandolo, i due si sarebbero conosciuti durante la partecipazione di Rocio al programma Stasera tutto è possibile, condotto da De Martino, dove sarebbero emersi già i primi “ammiccamenti e piccole attenzioni”.

La presunta relazione

Il flirt tra De Martino e Morales sarebbe iniziato dopo la separazione di Rocio da Raoul Bova. Secondo quanto riportato da Oggi, i due avrebbero avuto incontri segreti in una località sul litorale laziale, approfittando di una casa defilata messa a disposizione da un’amica dell’attrice.

Solo un flirt o qualcosa di più?

Nonostante le foto e le voci, Alberto Dandolo sottolinea che la relazione tra Stefano e Rocio sembrerebbe più un flirt passeggero che una vera storia d’amore. De Martino mantiene infatti un legame molto stretto con la sua ex, Gilda Ambrosio, con cui avrebbe un “rapporto quasi simbiotico”. Rocio, invece, è stata spesso fotografata insieme al manager Vittorio Ghini, che secondo alcuni potrebbe diventare per lei più di un semplice amico.