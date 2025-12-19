Le voci degli ultimi giorni si sono rivelate veritiere: Federica Pellegrini, la celebre “Divina” del nuoto italiano, è di nuovo in dolce attesa.

L'indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia

A anticipare la notizia era stato il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter: “Dopo l’inaspettato annuncio della gravidanza di Diletta Leotta, si accende una nuova luce, anzi una seconda luce, ma questa volta abbraccia sia il mondo dello spettacolo, che quello dello sport a livello mondiale, perché stiamo parlando di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Le nostre fonti confermano che la Pellegrini è al quinto mese di gravidanza. Un dolce Natale per la coppia, che arricchisce la loro famiglia dopo la nascita della prima figlia Matilde”.

L’annuncio ufficiale della Divina

Pochi giorni dopo, è arrivato l’annuncio ufficiale direttamente da Federica Pellegrini, con un messaggio tenero e giocoso: “Piovono polpette. Ti aspettiamo piccolina”.