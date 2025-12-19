È Anita Mazzotta la vincitrice del Grande Fratello 2025. La concorrente 26enne originaria di Treviso ha conquistato il pubblico e si è aggiudicata la vittoria del reality più seguito della televisione italiana, superando nel duello finale Giulia Saponariu. Per il quinto anno consecutivo, il titolo va a una donna, dopo i successi di Jessica Morlacchi, Perla Vatiero, Nikita Pelizon e Jessica Selassié.

Un risultato che non sorprende gli addetti ai lavori: da settimane, infatti, i bookmaker indicavano Anita come la favorita assoluta. Un pronostico confermato da una finale vissuta sempre in prima linea, fino al momento culminante della proclamazione.

La serata conclusiva, andata in onda ieri 18 dicembre, ha visto Anita prevalere su Giulia Saponariu e Jonas Pepe, classificatisi rispettivamente al secondo e terzo posto, oltre agli altri finalisti Omer e Grazia. Un epilogo carico di emozioni, scandito da momenti intensi che hanno ripercorso il suo percorso nella Casa.

L'incontro di Anita con il padre di Jonas Pepe, e le amiche

Tra i passaggi più toccanti, l’incontro con Francesco, padre di Jonas Pepe, il modello romano di cui Anita si è innamorata durante l’esperienza televisiva. Subito dopo, la sorpresa delle amiche storiche Sofia, Nicole e Valentina, che hanno fatto irruzione nella Casa per abbracciarla. Insieme hanno liberato in aria palloncini a forma di stella, dedicandoli alla madre di Anita, scomparsa poche settimane prima della finale.

Proprio il lutto ha segnato uno dei momenti più drammatici di questa edizione. Durante il reality, infatti, Anita ha perso la madre, venuta a mancare lo scorso ottobre dopo una lunga malattia. La concorrente aveva temporaneamente lasciato la Casa per affrontare il dolore, per poi decidere di rientrare e portare a termine il percorso, nel rispetto di quella che ha definito la volontà stessa della madre.

«Mia mamma non c’è più. Quando sono entrata in confessionale mi ha salutata. Sono tornata perché lo avrebbe voluto lei», aveva raccontato ai coinquilini al suo rientro.

In un periodo segnato dal dolore, Anita ha trovato anche l’amore. Dopo il suo ritorno nella Casa, il legame con Jonas Pepe si è trasformato da amicizia a relazione sentimentale, diventando una delle storie più seguite e commentate sui social. Una relazione che sembra destinata a proseguire anche lontano dalle telecamere: Jonas, infatti, sarebbe pronto a trasferirsi a Milano per iniziare una convivenza con la vincitrice.

A suggellare il lieto fine, anche il premio economico: con la vittoria del Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta porterà a casa 110 mila euro, una cifra che potrà rappresentare un importante punto di partenza per il futuro della coppia.

Chi è Anita Mazzotta

Nata nel 1999 a Castelfranco Veneto, Anita è cresciuta con la madre, il fratello e i nonni. Assente il padre biologico, ha invece costruito un rapporto solido con Vincent, il compagno della madre, che l’ha cresciuta come una figlia. Nella vita lavora come piercer professionista in uno studio di tatuaggi ed è molto attiva sui social, dove racconta il suo lavoro e la quotidianità. Una popolarità già significativa, destinata ora a crescere ulteriormente dopo il trionfo al Grande Fratello.