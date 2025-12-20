Dodici puntate, numerosi infortuni, il discusso Lastra Gate, eliminazioni a sorpresa e ripescaggi: Ballando con le Stelle 2025 è arrivato all’atto finale. Dopo quasi tre mesi di gare, polemiche e colpi di scena, stasera il pubblico da casa e la giuria decreteranno il vincitore del celebre dancing show di Milly Carlucci.
Ma la domanda che tutti si pongono è una sola: chi vincerà Ballando con le Stelle? A fare chiarezza, come sempre, ci pensano i bookmaker.
La semifinale: promossi, eliminati e ripescaggi
Durante la seconda semifinale, andata in onda sabato scorso, Barbara D’Urso e Andrea Delogu hanno conquistato l’accesso diretto alla finale.
Tutti gli altri concorrenti, invece, hanno dovuto affrontare sfide decisive per guadagnarsi la salvezza.
Ecco come sono andati gli scontri:
- Francesca Fialdini e Giovanni Pernice hanno battuto Martina Colombari e Luca Favilla
- Fabio Fognini e Giada Lini hanno avuto la meglio su Paolo Belli e Anastasia Kuzmina
- Filippo Magnini e Alessandra Tripoli sono stati preferiti dal pubblico rispetto a Rosa Chemical ed Erica Martinelli
Finale a tre e primo eliminato della tredicesima puntata
In apertura della finalissima, ci sarà una sfida a tre tra Paolo Belli, Rosa Chemical e Martina Colombari.
Da questo confronto uscirà il primo eliminato della tredicesima puntata.
Successivamente inizierà la finale vera e propria, con i superstiti che si uniranno a Barbara D’Urso, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Fabio Fognini e Filippo Magnini.
Chi vincerà Ballando con le Stelle 2025? I favoriti secondo i bookmaker
Secondo praticamente tutte le piattaforme di scommesse, il podio sembra già scritto.
La grande favorita, fin dalla prima puntata, resta Francesca Fialdini, seguita da Andrea Delogu e Barbara D’Urso.
Quote vincente Ballando con le Stelle 2025: tutti i bookmaker
Sisal
- Francesca Fialdini – 1,90
- Andrea Delogu – 2,00
- Barbara d’Urso – 9,00
- Martina Colombari – 12,00
- Fabio Fognini – 12,00
- Filippo Magnini – 16,00
- Rosa Chemical – 100,00
- Paolo Belli – 200,00
Snai
- Francesca Fialdini – 1,85
- Andrea Delogu – 2,75
- Barbara d’Urso – 5,00
- Martina Colombari – 7,00
- Fabio Fognini – 10,00
- Filippo Magnini – 10,00
- Rosa Chemical – 66,00
- Paolo Belli – 75,00
Eurobet
- Francesca Fialdini – 1,45
- Andrea Delogu – 2,75
- Barbara d’Urso – 9,00
- Martina Colombari – 11,00
- Filippo Magnini – 21,00
- Fabio Fognini – 26,00
- Rosa Chemical – 101,00
- Paolo Belli – 201,00
BWin
- Andrea Delogu – 2,25
- Francesca Fialdini – 2,25
- Barbara d’Urso – 5,50
- Martina Colombari – 7,50
- Filippo Magnini – 15,00
- Fabio Fognini – 17,00
- Rosa Chemical – 51,00
- Paolo Belli – 151,00
William Hill
- Francesca Fialdini – 2,00
- Andrea Delogu – 2,50
- Barbara d’Urso – 6,50
- Martina Colombari – 8,00
- Fabio Fognini – 10,00
- Filippo Magnini – 10,00
- Rosa Chemical – 65,00
- Paolo Belli – 75,00
Bet Flag
- Francesca Fialdini – 2,00
- Andrea Delogu – 2,50
- Barbara d’Urso – 6,00
- Martina Colombari – 8,00
- Filippo Magnini – 16,00
- Fabio Fognini – 16,00
- Rosa Chemical – 101,00