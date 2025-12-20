Dodici puntate, numerosi infortuni, il discusso Lastra Gate, eliminazioni a sorpresa e ripescaggi: Ballando con le Stelle 2025 è arrivato all’atto finale. Dopo quasi tre mesi di gare, polemiche e colpi di scena, stasera il pubblico da casa e la giuria decreteranno il vincitore del celebre dancing show di Milly Carlucci.

Ma la domanda che tutti si pongono è una sola: chi vincerà Ballando con le Stelle? A fare chiarezza, come sempre, ci pensano i bookmaker.

La semifinale: promossi, eliminati e ripescaggi

Durante la seconda semifinale, andata in onda sabato scorso, Barbara D’Urso e Andrea Delogu hanno conquistato l’accesso diretto alla finale.

Tutti gli altri concorrenti, invece, hanno dovuto affrontare sfide decisive per guadagnarsi la salvezza.

Ecco come sono andati gli scontri:

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice hanno battuto Martina Colombari e Luca Favilla

e hanno battuto e Fabio Fognini e Giada Lini hanno avuto la meglio su Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

e hanno avuto la meglio su e Filippo Magnini e Alessandra Tripoli sono stati preferiti dal pubblico rispetto a Rosa Chemical ed Erica Martinelli

Finale a tre e primo eliminato della tredicesima puntata

In apertura della finalissima, ci sarà una sfida a tre tra Paolo Belli, Rosa Chemical e Martina Colombari.

Da questo confronto uscirà il primo eliminato della tredicesima puntata.

Successivamente inizierà la finale vera e propria, con i superstiti che si uniranno a Barbara D’Urso, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Fabio Fognini e Filippo Magnini.

Chi vincerà Ballando con le Stelle 2025? I favoriti secondo i bookmaker

Secondo praticamente tutte le piattaforme di scommesse, il podio sembra già scritto.

La grande favorita, fin dalla prima puntata, resta Francesca Fialdini, seguita da Andrea Delogu e Barbara D’Urso.

Quote vincente Ballando con le Stelle 2025: tutti i bookmaker

Sisal

Francesca Fialdini – 1,90 Andrea Delogu – 2,00 Barbara d’Urso – 9,00 Martina Colombari – 12,00 Fabio Fognini – 12,00 Filippo Magnini – 16,00 Rosa Chemical – 100,00 Paolo Belli – 200,00

Snai

Francesca Fialdini – 1,85 Andrea Delogu – 2,75 Barbara d’Urso – 5,00 Martina Colombari – 7,00 Fabio Fognini – 10,00 Filippo Magnini – 10,00 Rosa Chemical – 66,00 Paolo Belli – 75,00

Eurobet

Francesca Fialdini – 1,45 Andrea Delogu – 2,75 Barbara d’Urso – 9,00 Martina Colombari – 11,00 Filippo Magnini – 21,00 Fabio Fognini – 26,00 Rosa Chemical – 101,00 Paolo Belli – 201,00

BWin

Andrea Delogu – 2,25 Francesca Fialdini – 2,25 Barbara d’Urso – 5,50 Martina Colombari – 7,50 Filippo Magnini – 15,00 Fabio Fognini – 17,00 Rosa Chemical – 51,00 Paolo Belli – 151,00

William Hill

Francesca Fialdini – 2,00 Andrea Delogu – 2,50 Barbara d’Urso – 6,50 Martina Colombari – 8,00 Fabio Fognini – 10,00 Filippo Magnini – 10,00 Rosa Chemical – 65,00 Paolo Belli – 75,00

Bet Flag