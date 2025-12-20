A cura di Annalisa Accardo

Dodici puntate, numerosi infortuni, il discusso Lastra Gate, eliminazioni a sorpresa e ripescaggi: Ballando con le Stelle 2025 è arrivato all’atto finale. Dopo quasi tre mesi di gare, polemiche e colpi di scena, stasera il pubblico da casa e la giuria decreteranno il vincitore del celebre dancing show di Milly Carlucci.

Ma la domanda che tutti si pongono è una sola: chi vincerà Ballando con le Stelle? A fare chiarezza, come sempre, ci pensano i bookmaker.

La semifinale: promossi, eliminati e ripescaggi

Durante la seconda semifinale, andata in onda sabato scorso, Barbara D’Urso e Andrea Delogu hanno conquistato l’accesso diretto alla finale.
Tutti gli altri concorrenti, invece, hanno dovuto affrontare sfide decisive per guadagnarsi la salvezza.

Ecco come sono andati gli scontri:

  • Francesca Fialdini e Giovanni Pernice hanno battuto Martina Colombari e Luca Favilla
  • Fabio Fognini e Giada Lini hanno avuto la meglio su Paolo Belli e Anastasia Kuzmina
  • Filippo Magnini e Alessandra Tripoli sono stati preferiti dal pubblico rispetto a Rosa Chemical ed Erica Martinelli

Finale a tre e primo eliminato della tredicesima puntata

In apertura della finalissima, ci sarà una sfida a tre tra Paolo Belli, Rosa Chemical e Martina Colombari.

Da questo confronto uscirà il primo eliminato della tredicesima puntata.
Successivamente inizierà la finale vera e propria, con i superstiti che si uniranno a Barbara D’Urso, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Fabio Fognini e Filippo Magnini.

Chi vincerà Ballando con le Stelle 2025? I favoriti secondo i bookmaker

Secondo praticamente tutte le piattaforme di scommesse, il podio sembra già scritto.
La grande favorita, fin dalla prima puntata, resta Francesca Fialdini, seguita da Andrea Delogu e Barbara D’Urso.

Quote vincente Ballando con le Stelle 2025: tutti i bookmaker

Sisal

  1. Francesca Fialdini – 1,90
  2. Andrea Delogu – 2,00
  3. Barbara d’Urso – 9,00
  4. Martina Colombari – 12,00
  5. Fabio Fognini – 12,00
  6. Filippo Magnini – 16,00
  7. Rosa Chemical – 100,00
  8. Paolo Belli – 200,00

Snai

  1. Francesca Fialdini – 1,85
  2. Andrea Delogu – 2,75
  3. Barbara d’Urso – 5,00
  4. Martina Colombari – 7,00
  5. Fabio Fognini – 10,00
  6. Filippo Magnini – 10,00
  7. Rosa Chemical – 66,00
  8. Paolo Belli – 75,00

Eurobet

  1. Francesca Fialdini – 1,45
  2. Andrea Delogu – 2,75
  3. Barbara d’Urso – 9,00
  4. Martina Colombari – 11,00
  5. Filippo Magnini – 21,00
  6. Fabio Fognini – 26,00
  7. Rosa Chemical – 101,00
  8. Paolo Belli – 201,00

BWin

  1. Andrea Delogu – 2,25
  2. Francesca Fialdini – 2,25
  3. Barbara d’Urso – 5,50
  4. Martina Colombari – 7,50
  5. Filippo Magnini – 15,00
  6. Fabio Fognini – 17,00
  7. Rosa Chemical – 51,00
  8. Paolo Belli – 151,00

William Hill

  1. Francesca Fialdini – 2,00
  2. Andrea Delogu – 2,50
  3. Barbara d’Urso – 6,50
  4. Martina Colombari – 8,00
  5. Fabio Fognini – 10,00
  6. Filippo Magnini – 10,00
  7. Rosa Chemical – 65,00
  8. Paolo Belli – 75,00

Bet Flag

  1. Francesca Fialdini – 2,00
  2. Andrea Delogu – 2,50
  3. Barbara d’Urso – 6,00
  4. Martina Colombari – 8,00
  5. Filippo Magnini – 16,00
  6. Fabio Fognini – 16,00
  7. Rosa Chemical – 101,00

 