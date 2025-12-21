Nelle ultime ore si è diffusa una segnalazione su una presunta lite tra Jonas Pepe e Giulio Carotenuto, ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’indiscrezione ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando il dibattito tra fan e appassionati del reality.

La segnalazione a Deianira Marzano

A lanciare la notizia è stata una segnalazione arrivata alla nota esperta di gossip Deianira Marzano. Secondo quanto riportato, tra Jonas Pepe e Giulio Carotenuto ci sarebbe stato uno scontro acceso, nato da alcune dichiarazioni di Giulio.

“Pare che ci sia stato uno scontro accesso tra Jonas e Giulio – si legge nella segnalazione –. Giulio avrebbe detto a Jonas di fare poco lo scemo, sostenendo che, se non fosse uscito dalla Casa, Anita sarebbe stata con lui, definendosi anche più colto rispetto a Jonas”.

Sempre secondo le indiscrezioni, la discussione sarebbe degenerata al punto che Jonas Pepe sarebbe stato sul punto di colpire Giulio, rendendo necessario l’intervento di altre persone per dividerli.

La smentita di Giulio Carotenuto

A poche ore dalla diffusione della notizia, è però arrivata una smentita categorica da parte di Giulio Carotenuto, che ha deciso di intervenire direttamente per chiarire la situazione.

“Non so che problemi avete, ma risolveteli – ha dichiarato –. Con Jonas c’è una bella amicizia e rispetto reciproco. Invito tutti a diffidare di questo tipo di notizie e a controllarne le fonti. Il resto è solo rumore di fondo”.