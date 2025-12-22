A partire da oggi, lunedì 22 dicembre 2025, il pomeriggio di Canale 5 entra in modalità natalizia. “Spariscono” gli appuntamenti quotidiani con Uomini e Donne e Amici 25, che si fermano per le festività, costringendo il ‘Biscione’ a stravolgere il palinsesto quotidiano.

Stop a Uomini e Donne e Amici 25

Uomini e Donne ha chiuso con la puntata di venerdì 19 dicembre, mentre il daytime del talent Amici 25 si è fermato lo stesso giorno, con l’ultima puntata domenicale andata in onda ieri.

Lo stop natalizio durerà circa 20 giorni. Secondo il calendario della scorsa stagione, le trasmissioni riprenderanno subito dopo l’Epifania:

Uomini e Donne tornerà mercoledì 7 gennaio 2026

tornerà La prima puntata domenicale di Amici 25 sarà trasmessa domenica 11 gennaio 2026 (registrata giovedì 8 gennaio).

Il nuovo palinsesto pomeridiano di Canale 5

Durante le festività, Canale 5 punta sulle soap turche, ormai un punto fermo della programmazione. Ecco come sarà strutturato il daytime:

13:40 – Beautiful

– Beautiful 14:15 – Forbidden Fruit

– Forbidden Fruit 15:15 – Io sono Farah

– Io sono Farah 16:15 – La forza di una donna

– La forza di una donna 16:55 – Dentro la Notizia, con Gianluigi Nuzzi

– Dentro la Notizia, con Gianluigi Nuzzi 18:10 – La forza di una donna

– La forza di una donna 18:45 – Caduta Libera, quiz show di Max Giusti

Lo slot delle ore 14:15 sarà occupato da Forbidden Fruit, seguito da un doppio episodio di Io sono Farah e da La forza di una donna. La finestra sull’attualità, con la diretta di Dentro la Notizia, resterà in onda per tutto il periodo natalizio, così come il competitor La Vita in Diretta.

Infine, il quiz show Caduta Libera prosegue alle 18:45, nonostante nei primi giorni di messa in onda non abbia raggiunto ascolti soddisfacenti.