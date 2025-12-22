Nella puntata di Verissimo del 21 dicembre, tra gli ospiti c’era Rocio Muñoz Morales, reduce da un periodo particolarmente intenso e impegnativo. L’attrice ha dovuto affrontare la dolorosa separazione dal marito Raoul Bova e i recenti gossip che la vedrebbero legata a Stefano De Martino.

Il silenzio per proteggere le figlie Alma e Luna

Per tutto questo tempo, Rocio Muñoz Morales ha scelto di restare in silenzio, evitando di rispondere a accuse, voci e critiche anche molto dure. Come ha spiegato a Silvia Toffanin, la decisione nasce dalla volontà di proteggere le figlie Alma e Luna: “Non avevo premonizioni. Ho fatto una scelta ponderata nel mio cuore: il silenzio. Mi sono sentita come un’aquila che apriva le ali e accoglieva, copriva e curava le sue creature. E lo faceva senza paura, pur affrontando cose che mi ferivano anche con violenza. Ho resistito perché sapevo che c’erano Luna e Alma e oggi posso dire di aver vinto l’unica battaglia che contava. Oggi le guardo e sorridono, sono serene e felici”.

Rapporti con Raoul Bova

Riguardo al rapporto con l’ex marito Raoul Bova, Rocio Muñoz Morales ha dichiarato: “Il loro papà sarà il loro papà per sempre e va bene così. Io continuerò ad avere un rapporto di rispetto e correttezza con lui. Posso solo augurare il meglio perché è giusto che sia così. È il papà di Luna e Alma, e spero che le persone che gli stanno vicino lo amino quanto io l’ho amato”.

La vita sentimentale: single ma aperta all’amore

Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, Rocio Muñoz Morales ha confermato di essere attualmente single: “Dopo 14 anni sono single e mi fa strano. Devo prendere un po’ la pratica. Però non chiudo le porte all’amore, ma in questo momento la mia priorità è un’altra”.