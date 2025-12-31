Susy Fuccillo, ex ballerina dell’edizione del 2007 di Amici, è tornata sui social dopo la tragica perdita che ha colpito la sua famiglia.

La morte improvvisa del marito Salvatore Raciti

Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre, il marito Salvatore Raciti, 41 anni, è morto stroncato da un malore improvviso. L’uomo era stato accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale Garibaldi di Catania, ma nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, Salvatore non ce l’ha fatta.

Una famiglia unita dall’amore

Susy e Salvatore erano sposati da 10 anni, dopo 6 anni di fidanzamento, e avevano tre figlie: Cristiana, Giordana e Costanza, quest’ultima nata pochi mesi fa. Una famiglia raccontata spesso da Susy Fuccillo sui social, con scatti e storie che mostrano il loro legame profondo.

I funerali e l’ultimo saluto

I funerali si sono tenuti il 6 dicembre a Catania, nella Basilica della Collegiata, dove amici e parenti hanno dato l’ultimo saluto a Salvatore Raciti.

Il ritorno sui social di Susy Fuccillo

Dopo un periodo di silenzio, Susy Fuccillo ha deciso di tornare sui social per dedicare un pensiero al marito scomparso. Il post è accompagnato dalla canzone “Ovunque Sarai” di Irama, e le parole della ballerina sono cariche di dolore ma anche di amore: “Sei e rimarrai la mia casa. Nulla potrà separarci, neanche la morte. Ti amo come il primo giorno. Manchi troppo”.