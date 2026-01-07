Valentina Piscopo, pur non avendo mai partecipato direttamente al Grande Fratello, è stata una delle protagoniste indirette dell’ultima edizione del reality di Canale 5. Il motivo è legato alla sua discussa relazione con Domenico D’Alterio, spesso finita sotto ai riflettori per i continui avvicinamenti di lui a Benedetta Stocchi. Dopo un lungo tira e molla e una serie infinita di confronti, Valentina ha deciso di scrivere la parola fine alla storia con l’ex gieffino.

La nuova indiscrezione: Valentina Piscopo tronista a Uomini e Donne

La notizia che sta facendo discutere in queste ore è però un’altra. A lanciarla è stato Lorenzo Pugnaloni, secondo il quale la redazione di Uomini e Donne avrebbe contattato Valentina Piscopo per un possibile ingresso nel programma nel ruolo di tronista.

“Valentina Piscopo è stata contattata dalla redazione di Uomini e Donne per un possibile ingresso nel programma in qualità di tronista. Il suo nome è tra quelli valutati per il trono, segno di un interesse concreto da parte della produzione. Al momento, però, nulla è definitivo: l’ultima parola spetta a Valentina, che dovrà decidere se accettare o meno la proposta”, scrive il noto insider.

Non si è fatta attendere la reazione di Domenico D’Alterio, che ha commentato questa indiscrezione con il suo solito tono ironico: “Sapete che cosa stavo pensando? Dalla porta rossa al trono rosso? Uhm! Interessante Watson”.