Milly Carlucci ha da poche settimane concluso l’edizione 2025 di Ballando con le Stelle, con la vittoria di Andrea Delogu, ma è già pronta a lanciarsi in una nuova avventura televisiva, sempre sulle frequenze di Rai 1.

Il consueto appuntamento di primavera che vede la conduttrice protagonista è confermato nel palinsesto della prima rete della Rai e, secondo quanto riportato da Affaritaliani.it, c’è già una data precisa: sabato 21 marzo.

In onda il sabato sera su Rai 1

Il ciclo di intrattenimento di Milly Carlucci sarà trasmesso per cinque settimane il sabato sera, subito dopo il consueto appuntamento con Affari tuoi. Sarà quindi nuovamente la conduttrice a sfidare Maria De Filippi, impegnata nello stesso periodo con il serale di Amici.

Al momento, però, non è ancora stato deciso il titolo del nuovo programma. Quello che è certo è che non si tratterà di Notti sul ghiaccio, come inizialmente trapelato.

Due opzioni sul tavolo della Rai

Nei prossimi giorni sono previsti incontri tra Milly Carlucci e la direzione intrattenimento prime time della Rai per definire il format definitivo. Stando alle indiscrezioni, al momento sarebbero due le opzioni sul tavolo per la nuova produzione.