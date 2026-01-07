Dopo diversi mesi di assenza, Antonella Elia è tornata nello studio di Bella Ma’ nella puntata del 6 gennaio 2026, accolta dal conduttore Pierluigi Diaco. L’ingresso della showgirl è stato carico di emozione: “Che gioia immensa, che bello, per me è come tornare a casa mia”.

Un ritorno che però ha subito riacceso vecchie tensioni, soprattutto quando Diaco ha citato la sua storica rivale televisiva.

La frecciata di Pierluigi Diaco e la reazione di Antonella Elia

Il conduttore ha provocato la sua ospite con una battuta: “Senti, ma vogliamo fare come con la Marini?”. Alla sola menzione di Valeria Marini, Antonella Elia ha cambiato immediatamente tono, mostrando senza filtri la sua antipatia: “No, oddio, no, basta! Io non la sopporto più. Quella donna mi è antipatica, sti cavoli, io lo dico, mi è proprio antipatica”.

La showgirl ha poi spiegato apertamente il motivo della sua uscita dal cast di Bella Ma’: “Qualcuno si è domandato come mai non fossi più nel cast di Bella Ma’, lo dico: non c’ero più perché c’era lei e io non sopporto di stare nella stessa trasmissione con lei”.

“Ero gelosa”: la confessione su Valeria Marini

Nel corso dell’intervista, Antonella Elia ha ammesso anche una punta di gelosia professionale: “Ero gelosa, perché tu a lei hai fatto fare la prima serata e a me no!”.

L’autocandidatura di Antonella Elia: “Mandami a Sanremo”

Non è mancata una proposta diretta a Pierluigi Diaco. La Elia si è autocandidata per tornare stabilmente nel programma con un ruolo preciso: “Io vorrei tornare nel cast, se tu vuoi, io torno. A fare cosa? Le interviste comiche ai cantanti di Sanremo”.

E ha aggiunto, con la sua consueta ironia: “Io faccio ridere, non sono una giornalista vera. Se tu mi mandi a Sanremo io farò una gaffe dietro l’altra e farò sorridere”.

Pierluigi Diaco apre al ritorno: l’appello ai vertici Rai

Il conduttore ha mostrato apprezzamento per l’idea e ha lanciato un appello ufficiale: “Mi appello al direttore del daytime, Angelo Mellone, e al capo struttura: se loro diranno di sì io sarò ben lieto di riprenderti con noi”.

La verità sull’assenza da Bella Ma’: parla Diaco

Nel finale, Pierluigi Diaco ha voluto chiarire il vero motivo dell’assenza di Antonella Elia dal cast: “Prima lei ha raccontato una bugia, ma tanto siamo abituati alle bugie. Lei era prevista nel cast, ma il suo agente mi ha detto che per una puntata o due non sarebbe stata presente. Io le ho detto: ‘Quando sarai libera per tutte le puntate noi siamo qui’”.

Nessuna pace con Valeria Marini: “Scegli, o me o lei”

Nonostante il tentativo di mediazione del conduttore, che ha dichiarato: “Mi state simpatiche entrambe, ognuna ha la sua personalità”.

Antonella Elia è rimasta irremovibile: “Scegli: o me o lei. Non possiamo starti simpatiche tutte e due”. E ha chiuso definitivamente ogni spiraglio di riconciliazione: “Pace con la Marini? No, non ci penso proprio, sti cavoli. Io non farò mai pace con lei”.