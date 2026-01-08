Dopo due anni di assenza dal piccolo schermo, Barbara D’Urso è tornata a far parlare di sé grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle, che ha segnato un vero e proprio rilancio mediatico. La conduttrice, protagonista di accesi scontri con Selvaggia Lucarelli e di sorprendenti performance di ballo, si è classificata terza, conquistando pubblico e critica.

Poco prima della sua avventura nel programma di Milly Carlucci, Barbara D’Urso si era raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera, parlando apertamente del suo futuro professionale.

Le parole di Barbara D’Urso sul futuro in Rai

“Dopo Ballando con le Stelle, vedremo la vita cosa ci porterà. Se sono rose Rai fioriranno e se non fioriranno, vorrà dire che ci sarà un motivo”.

Una dichiarazione che aveva acceso le speranze dei fan su un possibile ritorno stabile in Rai, soprattutto dopo il successo ottenuto nel programma di punta del sabato sera.

Il progetto Rai: Surprise Surprise in prima serata

Secondo quanto riportato da La Stampa, il rientro televisivo della D’Urso sembrava ormai cosa fatta: “La grande scommessa della stagione ha un nome e un cognome ben precisi: Barbara D’Urso. Dopo che Milly Carlucci l’ha strappata all’interdizione pubblica, con tanto di terzo posto a Ballando con le Stelle, l’ex conduttrice Mediaset si riprende il suo posto al sole, rigorosamente in prima serata”.

Alla conduttrice sarebbe stato affidato Surprise Surprise, un programma di emotainment ispirato al mondo di Carramba, incentrato su storie di coraggio e altruismo di persone comuni. La collocazione prevista era il venerdì sera, una delle serate più delicate del palinsesto Rai.

Il dietrofront: progetto accantonato per motivi economici

Il rientro di Barbara D’Urso, però, sarebbe stato momentaneamente accantonato. A rivelarlo è stato Giuseppe Candela su Dagospia, che ha parlato apertamente di problemi di budget e tagli economici: “Colpa dei tagli e dei problemi di budget”, ha scritto il giornalista.

Candela ha inoltre ipotizzato l’esistenza di un possibile “patto di non belligeranza” rinnovato con il Biscione, che potrebbe aver influito sulla decisione della Rai.

Il nodo Mediaset e le polemiche

Se quest’ultima ipotesi fosse confermata, la situazione diventerebbe particolarmente delicata: può una rete non rinnovare il contratto a una sua conduttrice e ostacolarne indirettamente il lavoro presso un’emittente concorrente?

Una domanda che alimenta il dibattito tra addetti ai lavori e telespettatori, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro televisivo della conduttrice.

Cosa succederà ora a Barbara D’Urso?

Per il momento non resta che attendere nuove notizie, con la speranza che Barbara D’Urso possa presto trovare uno spazio in Rai con un programma tutto suo, confermando il ritorno definitivo sul piccolo schermo dopo un lungo periodo di assenza.