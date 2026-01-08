Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, la kermesse canora più attesa d’Italia. A partire dal 24 febbraio 2026, la città dei fiori tornerà ad animarsi, ospitando sul palco del Teatro Ariston i 30 cantanti selezionati da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico per la seconda volta consecutiva.
Eventi collaterali e intrattenimento a Sanremo
Oltre a ciò che accadrà sul palco principale, saranno numerosi gli eventi collaterali che animeranno la città. Nel centro storico sarà presente il palco Suzuki, dove ogni sera si alterneranno artisti diversi.
A pochi chilometri dal porto, inoltre, la nave da crociera Costa ospiterà artisti e spettacoli per tutta la settimana, offrendo ai fan un’esperienza unica di musica e divertimento.
Max Pezzali ospite fisso della Party Boat
Nelle scorse ore, le pagine social ufficiali del Festival di Sanremo hanno annunciato il nome dell’ospite fisso a bordo della Party Boat: Max Pezzali, ex leader degli 883.
Il cantante sarà presente ogni sera sul “palco sul mare” e si esibirà con alcuni dei suoi più grandi successi. I collegamenti con il Teatro Ariston permetteranno al pubblico da casa di seguire le esibizioni in diretta.