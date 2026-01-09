Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, ex concorrente del Grande Fratello, è finita nella bufera dopo alcune frasi pronunciate durante una diretta Instagram con sua figlia e Perla Vatiero. La donna, visibilmente scossa dagli attacchi ricevuti sui social, ha reagito agli haters con parole molto forti, facendo riferimento anche alla recente tragedia di Crans Montana, dove 40 ragazzi hanno perso la vita a causa di un incendio.

Durante la live, infatti, Bonifacio ha urlato: “Ma perché vivete? Perché non eravate voi al posto di quei ragazzini bruciate vive? Streghe!”. Frasi che hanno immediatamente fatto il giro del web, scatenando un’ondata di critiche e polemiche.

La spiegazione di Marcella Bonifacio

Poche ore dopo, Marcella ha cercato di chiarire il contesto attraverso una serie di storie su Instagram. “Siete l’esempio plateale dell’italiano medio”, ha scritto, riferendosi a chi commentava senza aver visto la live. “Io per voi sarò anche vergognosa, ma a me questa cosa non tocca. Ma voi, invece di attaccare me, andate ad attaccare gli haters che ieri hanno detto tante schifezze a Greta e Perla. In quell’esempio volevo dire ‘perché le brave persone se ne vanno e le cattive sono lì sempre a buttare odio sui social?’”.

La Bonifacio ha spiegato che la sua reazione non era un attacco alle vittime della tragedia, ma una denuncia contro le ingiustizie della vita. “Conoscendo il carattere sensibile di mia figlia, e sapendo quanto queste cose la facciano soffrire, parlo oggi da madre protettiva. È facile predicare bene e razzolare male: sapete intervenire e giudicare solo quando siamo noi, persone esposte, a dire qualcosa, ma fate finta di nulla davanti alle offese e alle cattiverie scritte a una ragazza”.

Un messaggio per chi segue sui social

Marcella Bonifacio ha anche raccontato la differenza tra il mondo dei social e la vita reale. “I social parlano, ma la vita reale dimostra. Chi apprezza davvero viene di persona, attraversa chilometri e guarda negli occhi. Mimma, una donna di 86 anni, è venuta da Bologna a Jesolo Lido per conoscermi dal vivo”.

Ha sottolineato che questa sarà l’ultima volta che si sente in dovere di fare un comunicato per giustificarsi: “Non lo faccio per il ‘popolo’, ma per rispetto delle famiglie e dei figli, soprattutto in quanto mamma. Purtroppo, come spesso accade, alcune testate giornalistiche hanno riportato a loro piacimento il discorso avvenuto ieri”.

Ribadendo il senso delle sue parole: “Il senso delle mie parole era un altro: purtroppo esistono ancora troppe ingiustizie, come quella appena accaduta, dove a pagare sono anime stupende, mentre persone cattive continuano a vivere serenamente, senza conseguenze. Con questo vi invito a riflettere su come siete voi, prima di continuare a criticare gli altri”.