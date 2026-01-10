L’attesa è finita: sabato 10 gennaio, in prima serata su Canale 5, tornano le emozionanti storie di “C’è Posta per Te”, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi che da 25 anni entra nelle case degli italiani raccontando sentimenti autentici, riconciliazioni e legami messi alla prova dal tempo.

Il programma continua a essere un punto di riferimento della televisione italiana, ricordando il valore del perdono, l’importanza di chiedere scusa, di dire grazie e di provare a ricucire rapporti che sembravano ormai spezzati.

Maria De Filippi, il cuore del programma

La vera forza del format resta il racconto di Maria De Filippi, mediatrice attenta e sensibile tra mittente e destinatario. Con empatia, rispetto e neutralità, la conduttrice accompagna i protagonisti in un percorso di ascolto e confronto, affrontando storie complesse senza mai giudicare, ma parlando direttamente al cuore del pubblico.

Ospiti della prima puntata: Can Yaman e Raoul Bova

La prima puntata della nuova edizione sarà arricchita da due momenti speciali con la presenza di grandi ospiti:

Can Yaman , amatissima star turca

, amatissima star turca Raoul Bova, tra gli attori più apprezzati del cinema e della televisione italiana

Tra commozione, sorrisi e momenti di leggerezza, il programma racconterà ancora una volta storie di vita vera: amori che si ritrovano, famiglie che si ricompongono, relazioni finite che cercano una seconda possibilità e rapporti ostacolati da tempo e distanza.

Tornano gli storici postini di C’è Posta per Te

Anche quest’anno a consegnare la posta ci saranno gli immancabili postini:

Marcello Mordino

Gianfranco Apicerni

Andrea Offredi

Giovanni Vescovo

In sella alle loro biciclette, continueranno a raggiungere mittenti e destinatari in Italia e all’estero, rendendo ogni storia unica e carica di attesa.

“C’è Posta per Te” è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, con la regia di Paolo Carcano.