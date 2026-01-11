Con la fine delle festività, il sabato sera italiano si accende nuovamente con i grandi programmi di Rai e Mediaset. Ieri, 10 gennaio, Maria De Filippi è tornata con il suo programma campione di ascolti C’è Posta Per Te, mentre su Rai 1 è tornato The Voice Kids con Antonella Clerici al timone.

C’è Posta Per Te: vip e storie commoventi

La prima puntata di C’è Posta Per Te ha visto la presenza di due ospiti vip: Raoul Bova, reduce dalle polemiche con Fabrizio Corona e il suo Falsissimo, e Can Yaman, recentemente arrestato in Turchia per possesso di droga.

Tra le storie raccontate, spazio a un tradimento, a un figlio alla ricerca del padre e a una madre che invia la posta al figlio e alla nuora. Tutti i racconti hanno avuto un lieto fine, confermando la formula vincente del programma di Maria De Filippi.

The Voice Kids: giovani talenti in scena

Su Rai 1, The Voice Kids ha emozionato con le esibizioni dei piccoli talenti. Alessia ha incantato tutti con Se Telefonando e ha duettato con Arisa sulle note de La Notte. Andrea, invece, ha scelto una recente hit di Olly, senza convincere pienamente i giudici.

Antonella Clerici ha comunque voluto premiare il talento del bambino, facendolo diventare suo valletto personale: lo rivedremo nelle prossime puntate.

Ascolti: C’è Posta Per Te davanti

La prima puntata di C’è Posta Per Te ha intrattenuto 4.422.000 spettatori, pari al 28,6% di share, leggermente inferiore rispetto ai debutti degli anni precedenti (2024 e 2025).

The Voice Kids ha registrato 3.042.000 telespettatori con il 19,7% di share, confermandosi un programma apprezzato, ma ancora dietro al colosso di Mediaset.