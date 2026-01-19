È scomparso la mattina del 19 gennaio Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, all’età di 61 anni. Secondo quanto riportato da Fanpage, l’uomo era da tempo in condizioni di salute precarie.

La notizia ha profondamente colpito il mondo dello spettacolo e i fan del conduttore, molto legato alla figura paterna, con cui ha sempre avuto un rapporto intenso e complesso.

Il rapporto tra Stefano De Martino e suo padre Enrico

Tra Stefano De Martino e Enrico De Martino c’è sempre stato un legame profondo, fatto di affetto ma anche di confronto. Un rapporto che il conduttore ha raccontato più volte nel corso degli anni, evidenziando sia le sfumature positive sia le difficoltà, soprattutto durante la giovinezza.

A unirli è stata soprattutto la passione per la danza, condivisa ma vissuta in modi diversi. Non sono mancati, però, momenti di incomprensione.

“Non voleva farmi ballare”: il racconto di Stefano De Martino

In un’intervista a Bruno Vespa durante la trasmissione Cinque Minuti, Stefano De Martino ha raccontato: “Non voleva farmi ballare”.

Il padre temeva le difficoltà di una carriera artistica incerta e molto impegnativa. Una posizione confermata dallo stesso Enrico De Martino, che in un’intervista al Corriere della Sera spiegò: “È un lavoro impegnativo, sia fisicamente che mentalmente. Non puoi uscire la sera con gli amici perché si prova sempre, anche il sabato e la domenica. Temevo che non ce l’avrebbe fatta”.

Il rapporto si trasforma con la nascita di Santiago

Il legame tra padre e figlio si è ammorbidito nel tempo, soprattutto dopo la nascita di Santiago, figlio di Stefano De Martino. Diventare genitore ha permesso al conduttore di comprendere meglio le scelte e le paure del padre, rendendo il rapporto più aperto e consapevole.

Stefano ha più volte raccontato come l’esperienza della paternità lo abbia spinto a esprimere più apertamente i propri sentimenti, prendendo esempio proprio da Enrico.

Chi era Enrico De Martino

Enrico De Martino è stato un ballerino professionista che ha trasmesso al figlio l’amore per la danza. In età più adulta ha intrapreso un’attività nel settore della ristorazione.

In un’intervista al Corriere della Sera, raccontò di aver deciso di lasciare la carriera artistica a soli 25 anni, dopo aver scoperto che la moglie era incinta di Stefano:

“Mi trovavo a Roma, in scena con una compagnia di danza, quando la mia fidanzata mi disse che era incinta”.

Da quel momento, la danza è diventata un hobby, lasciando spazio alle responsabilità familiari e ai sacrifici