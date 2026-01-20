Da giovedì 22 gennaio, Striscia la Notizia approda in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali, guidate dagli storici conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Per Greggio, si tratta di un vero e proprio "ritorno a casa", un ritorno al varietà che ha sempre caratterizzato la sua carriera, da Drive-In a Paperissima.

43 anni di sodalizio con Antonio Ricci

Il legame con Antonio Ricci, ideatore del tg satirico, è definito dallo stesso Greggio come telepatico. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha spiegato: "Con Antonio parliamo di 43 anni di lavoro insieme. Abbiamo iniziato in prime time con Drive-In e poi Paperissima. Non dobbiamo dimostrare nulla, chi siamo lo sappiamo".

La prima serata di Striscia: novità e varietà

Greggio racconta a Fanpage.it il passaggio alla prima serata: "Striscia ha delle fondamenta enormi, di cemento armato. È piacevole lavorare in questa transizione tra tg e varietà. Per me è sempre stare a casa".

Grazie alla maggiore libertà temporale, il programma potrà includere nuovi argomenti e momenti inaspettati, insieme agli ospiti speciali. "Faremo varietà, lavorando su spazi più ampi con Enzo e con gli ospiti", aggiunge.

Il segreto di una collaborazione longeva

Riguardo alla lunga collaborazione con Antonio Ricci e Enzo Iacchetti, Greggio ha confidato: "Solo un paio di volte abbiamo litigato al ristorante su chi pagava il conto. Per il resto, un feeling che va oltre la presenza fisica. Capisco cosa vogliono senza spiegazioni".

La prima serata come sviluppo evolutivo

"Siamo entusiasti di portare Striscia in prima serata. È una trasmissione che, pur essendo un tg satirico, resta un centro di informazione notevole. Pensiamo agli scoop su banche, uranio impoverito o a Vanna Marchi", ha dichiarato Greggio.

Ospiti speciali della prima puntata

Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Maria De Filippi e Alessandro Del Piero. Greggio ha anticipato: "Maria sarà un'inviata, sarà strepitoso vederla in azione. Alessandro, grande fan di Striscia e amico di famiglia, parteciperà alla costruzione della trasmissione".

Inoltre, Roberta Bruzzone condurrà la rubrica "Striscia criminale", insieme ad altre sorprese non ancora annunciate.