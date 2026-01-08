Tommaso Zorzi è senza dubbio uno dei concorrenti più iconici del Grande Fratello Vip. La sua edizione, la quinta, è stata la più vista di sempre e ancora oggi molti spettatori ricordano quei sei mesi con dolce malinconia.

Dopo aver vinto il reality, Tommaso ha trasformato la sua carriera: da influencer è diventato conduttore televisivo su Real Time con il programma Cortesie per gli Ospiti e ha pubblicato tre romanzi.

L’esperienza al Grande Fratello Vip

Intervistato da Vanity Fair, Tommaso Zorzi ha raccontato il turbinio di emozioni vissuto durante il Grande Fratello Vip: "Quando ho vinto il Grande Fratello, indescrivibile. Uno dei momenti più carichi di emozione della mia vita perché ero dentro da sei mesi, c’era il Covid… doveva durare due mesi e mezzo e è durato sei mesi. È stata un’edizione particolarmente fortunata e noi da dentro un po’ ce ne accorgevamo perché ci sono dei modi per capire se un’edizione va bene. Primo che ti raddoppiano il tempo, poi ci sono questi aerei che i fan possono comprare per farli volare sopra la casa del Grande Fratello ed io ne ricevevo tanti di questi aerei, ne avrò ricevuti 50 più o meno con questi messaggi un po’ criptici che ti facevano capire quello che stava succedendo fuori".

Tommaso ha anche raccontato la difficoltà a realizzare la vittoria: "Tu aspetti sei mesi in questa Casa, arriva questa finale e io sono stato l’ultimo a uscire di casa, ovviamente io e Pierpaolo Pretelli. Abbiamo spento le luci della Casa e io al tempo avevo 25 anni e sono stato dentro la casa per sei mesi vuol dire che io, un cinquantesimo della mia vita l’avevo passato al Grande Fratello. Vinco questo Grande Fratello e io non realizzo, non capisco, questo momento di vittoria non me lo ricordo non ho ricordi nitidi".

I legami più importanti nella Casa

Durante il reality, Tommaso ha stretto rapporti significativi con altri concorrenti. Su Stefania Orlando ha raccontato: "La Orlando è stata la mia compagna di avventure al Gf. Questa in foto è la celeberrima scena in cui mi dice che aveva preso lo Xanax!".

Riguardo a Francesco Oppini, il suo “grande amore” nella Casa, ha aggiunto: "Oppini, il mio grande amore del Grande Fratello, è uno dei pochi con cui sono rimasto ancora in contatto. Grande Oppini".

RuPaul Drag Race Italia: una nuova avventura

Dopo il successo al Grande Fratello Vip e come opinionista de L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi è stato chiamato a giudicare la versione italiana di RuPaul Drag Race, uno dei suoi programmi preferiti: "Drag Race arriva dopo, prima faccio il Gf poi faccio L’Isola dei Famosi come opinionista e poi vengo contattato da Discovery perché avevano acquisito i diritti italiani per Drag Race. Che è, era, il mio programma preferito. In quel momento lì se tu mi offrivi Drag Race o Sanremo io avrei comunque scelto in quel momento Drag Race. È un format talmente iconico e talmente importante, anche come messaggio che arrivasse in Italia, che ero veramente onorato che l’avessero chiesto a me. Ho proprio invertito rotta dal punto di vista lavorativo perché sarei potuto rimanere su un’altra rete ma ho fatto questa scommessa. (…) Abbiamo fatto due stagioni di Drag Race che è stato veramente incredibile".