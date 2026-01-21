Un vero ciclone mediatico ha travolto David Beckham e sua moglie Victoria Beckham dopo le dichiarazioni del primogenito Brooklyn Beckham. Il giovane ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo Instagram, accusando apertamente i genitori di aver tentato di sabotare il suo matrimonio con Nicola Peltz.

Le accuse di Brooklyn Beckham

Secondo quanto dichiarato da Brooklyn, i genitori avrebbero cercato di interferire con il matrimonio già prima della cerimonia:

La madre Victoria Beckham avrebbe annullato all’ultimo momento la realizzazione dell’abito di Nicola Peltz , costringendo la sposa a trovare un vestito alternativo in fretta.

avrebbe annullato all’ultimo momento la realizzazione dell’abito di , costringendo la sposa a trovare un vestito alternativo in fretta. I genitori avrebbero fatto pressioni su Brooklyn per firmare la cessione dei diritti sul suo nome, cosa che avrebbe avuto conseguenze anche sulla moglie e sui futuri figli.

per firmare la cessione dei diritti sul suo nome, cosa che avrebbe avuto conseguenze anche sulla moglie e sui futuri figli. Il giovane ha dichiarato che il rifiuto di firmare l’accordo ha creato tensioni e cambiato il loro rapporto.

Brooklyn Beckham ha poi aggiunto: "La mia famiglia mette la promozione pubblica e le sponsorizzazioni sopra ogni altra cosa. Il brand Beckham viene prima di tutto".

Il rapporto con la famiglia prima del matrimonio

In passato, il rapporto tra Brooklyn e i genitori sembrava solido. Lo scorso anno, il fratello Cruz Beckham aveva precisato che non ci fossero problemi tra i genitori e il primogenito, facendo ricadere eventuali tensioni sul figlio stesso.

La risposta di David Beckham

David Beckham ha deciso di rompere il silenzio durante un’intervista al programma finanziario Squawk Box su CNBC. L’ex calciatore ha commentato il rapporto tra social media, giovani e salute mentale: "Commettono errori, ma ai figli è permesso commettere errori. È così che imparano. Questo è ciò che cerco di insegnare ai miei figli. A volte devi semplicemente lasciare che facciano quegli errori".

Riguardo all’uso dei social media, David ha aggiunto: "Ho sempre parlato dei social media e del loro potere, nel bene e nel male. Il lato negativo può essere pericoloso. Ma ho scoperto personalmente, specialmente con i miei figli, che è importante usarli per le ragioni giuste".

Victoria Beckham rimane in silenzio

Al contrario del marito, Victoria Beckham ha scelto di non rispondere pubblicamente. Secondo il Daily Mail, le dichiarazioni del figlio l’avrebbero lasciata “a pezzi, stesa al suolo”. Sempre secondo il giornale, Victoria detiene attualmente il marchio legato al nome di Brooklyn Beckham, che scadrà entro dicembre di quest’anno. Alla scadenza, Brooklyn potrà rinnovarlo autonomamente tramite il proprio team legale, rafforzando l’indipendenza dal brand familiare.