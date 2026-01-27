Poche ore fa la stampa ha ascoltato per la prima volta le 30 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026. Le prime impressioni dei giornalisti hanno subito influenzato le quote dei Big, con alcuni cambiamenti sorprendenti tra i favoriti.

Le prime pagelle della stampa

I giornalisti hanno espresso le loro preferenze e, come sempre accade, le reazioni hanno subito avuto un impatto sulle scommesse. Alcuni artisti vedono ridursi le proprie possibilità di vittoria, mentre altri scalano rapidamente le classifiche dei bookmakers.

Chi perde terreno secondo gli scommettitori

Secondo Eurobet, gli artisti con meno chance di vittoria, ora quotati a 101.00, sono:

Samurai Jay

Patty Pravo

Maria Antonietta e Colombre

LDA e Aka7even

J-Ax

Elettra Lamborghini

Ditonellapiaga

Questi nomi, nonostante la popolarità, partono sfavoriti dopo le prime reazioni della stampa.

La top 10 provvisoria delle quote

Le nuove quote evidenziano chi potrebbe davvero conquistare il podio di Sanremo 2026. Ecco la classifica provvisoria dei bookmakers:

Tommaso Paradiso – quota 3.50 Fedez e Masini – quota 5.50 Sayf e Arisa – quota 8.00 Nayt – quota 11.00 Luchè ed Ermal Meta – quota 16.00 Levante – quota 17.00 Serena Brancale e Fulminacci – quota 21.00

Questa classifica mostra chiaramente chi sono i favoriti secondo gli scommettitori e chi dovrà recuperare terreno nelle prossime settimane.

Chi parte favorito per la vittoria

Al momento, secondo i bookmakers, Tommaso Paradiso è il grande favorito per vincere Sanremo 2026, seguito da Fedez e Masini. La sfida per il podio si annuncia serrata, con Sayf e Arisa in forte ascesa.