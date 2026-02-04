Un annuncio storico scuote il mondo della musica italiana: per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, il cast sarà ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La storica edizione numero 76 del Festival, in programma a febbraio 2026, vivrà così un momento senza precedenti: l’incontro ufficiale avverrà venerdì 13 febbraio.

Chi parteciperà all’incontro

Per l’occasione, il Capo dello Stato accoglierà:

Carlo Conti , presentatore e direttore artistico di Sanremo 2026

, presentatore e direttore artistico di Laura Pausini

I 30 cantanti in gara

Un evento che, come spiegato dallo stesso Carlo Conti, rappresenta “una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione”.

Il precedente di Mattarella con Sanremo

Non è la prima volta che Sergio Mattarella si avvicina al Festival: nel 2023 aveva assistito alla prima serata, un’occasione speciale in cui Gianni Morandi, co-conduttore del Festival insieme ad Amadeus, aveva interpretato l’inno di Mameli davanti al Presidente della Repubblica.