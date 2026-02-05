Il fenomeno Gossip Girl è pronto a tornare, ma questa volta con un focus speciale su uno dei personaggi più amati della serie: Blair Waldorf, interpretata Leighton Meester.

Blair Waldorf: la regina dell’Upper East Side

La celebre protagonista, conosciuta per i suoi iconici cerchietti, la lingua biforcuta e l’atteggiamento da diva, sarà protagonista assoluta del nuovo progetto. Questa volta Blair non condividerà la scena con altri personaggi: sarà unica e centrale.

Chi ha seguito la serie sa che Blair è sinonimo di ambizione, determinazione e carisma. Dopo oltre vent’anni dal debutto di Gossip Girl, i fan si chiedono: come sarà oggi Blair? Avrà smussato i suoi lati più spigolosi o sarà ancora più decisa e intrigante?

Il nuovo romanzo: “Blair”

L’autrice Cecily Von Ziegesar è pronta a riportare in vita la sua amata creazione con un nuovo romanzo intitolato “Blair”.

Secondo Deadline, la trama seguirà Blair Waldorf nei suoi quarant’anni, mentre torna a New York lasciandosi alle spalle il passato. L’Upper East Side è cambiato, ma una cosa sembra certa: la voglia di intrighi, potere e giochi di status di Blair resta invariata.

Amore, intrighi e ritorno a New York

Tra i grandi interrogativi dei fan c’è il destino sentimentale di Blair: accanto a lei ci sarà ancora Chuck Bass, l’amore che ha inseguito per anni e padre di suo figlio? Oppure anche nel cuore della regina dei cerchietti qualcosa è cambiato?

I dettagli della trama rimangono un mistero, ma l’attesa sui social cresce giorno dopo giorno.

Uscita prevista: estate 2027

Il nuovo romanzo “Blair” è atteso per l’estate 2027. I fan di Gossip Girl possono prepararsi a un ritorno all’Upper East Side, tra stile, intrighi e drammi in perfetto stile Waldorf.