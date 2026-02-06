Il Festival di Sanremo 2026 promette grandi sorprese sul palco. Saranno i comici Lillo Petrolo e Andrea Pucci a co-condurre due serate della 76ª edizione insieme al direttore artistico e conduttore Carlo Conti.

Lillo Petrolo sulla scena mercoledì 25 febbraio

Lillo Petrolo sarà protagonista della serata di mercoledì 25 febbraio, la seconda del festival. Il comico porterà la sua ironia e il suo stile unico, promettendo momenti divertenti e memorabili per il pubblico di Sanremo 2026.

Andrea Pucci salirà sul palco giovedì 27 febbraio

Il giorno successivo, giovedì 27 febbraio, sarà il turno di Andrea Pucci. La sua comicità e la capacità di coinvolgere il pubblico aggiungeranno ulteriore vivacità alla manifestazione, rendendo la seconda e terza serata del festival imperdibili.

Annuncio ufficiale di Carlo Conti

L'annuncio è arrivato direttamente dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti, che ha condiviso la notizia sui suoi canali social. In un video umoristico, Conti simulava una "chiamata" ai due comici, ufficializzando in modo originale e divertente la loro partecipazione a Sanremo 2026.