Catherine O’Hara, amatissima attrice nota al grande pubblico per il ruolo di Kate McCallister in Mamma, Ho Perso L’Aereo, è scomparsa lo scorso 30 gennaio all’età di 71 anni. La notizia ha commosso fan e colleghi in tutto il mondo, segnando una perdita enorme per il cinema e la televisione.

La causa della morte di Catherine O’Hara

Secondo quanto riportato da TMZ, che ha visionato il certificato di morte, Catherine O’Hara è deceduta a causa di un’embolia polmonare, con un cancro al retto come patologia preesistente. L’attrice è stata trovata nella sua casa di Los Angeles dopo un malore nella mattina del 30 gennaio; i paramedici sono intervenuti alle 4:48, come riferito da Page Six. La sua agenzia, CAA, ha parlato di una "breve malattia" prima della scomparsa.

L’incredibile carriera di Catherine O’Hara

La carriera di O’Hara si è sviluppata per oltre 50 anni, iniziando con lo show canadese Second City Television, che le valse il primo Emmy per la sceneggiatura. Successivamente, ha raggiunto il grande pubblico con il ruolo di Delia Deetz in Beetlejuice (1988) di Tim Burton, ripreso anche nel sequel del 2024 Beetlejuice – Beetlejuice.

È diventata iconica come Kate McCallister nei due film di Mamma, Ho Perso L’Aereo, affiancando Macaulay Culkin, con cui ha mantenuto un legame duraturo, celebrato anche alla Walk of Fame di Culkin nel 2023.

Ha collaborato nuovamente con Tim Burton in Nightmare Before Christmas (voce di Sally) e Frankenweenie. Negli ultimi anni ha conosciuto una nuova popolarità grazie a Schitt’s Creek, dove interpretava Moira Rose, e ha partecipato a serie come The Last of Us e The Studio, ottenendo due candidature agli Emmy 2025.

Il commovente saluto di Macaulay Culkin

Dopo la scomparsa di Catherine O’Hara, Macaulay Culkin le ha dedicato un messaggio toccante: "Mamma. Pensavo avessimo tempo. Ne volevo di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho sentito, ma avevo ancora molto da dirti. Ti voglio bene. Ci vediamo più tardi".