Mancano ormai due settimane all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. Il quadro della kermesse canora più famosa d’Italia è ormai quasi completo.

Dopo l’annuncio, avvenuto a dicembre, dei 30 big in gara, nelle ultime settimane Carlo Conti ha svelato gradualmente i nomi degli ospiti e dei co-conduttori che lo affiancheranno durante le cinque serate.

Laura Pausini co-conduttrice per tutte le serate

Per tutte e cinque le serate, accanto a Carlo Conti ci sarà Laura Pausini nelle vesti inedite di co-conduttrice. Non sarà però l’unica presenza femminile sul palco: ogni serata vedrà altri volti famosi dello spettacolo e della musica affiancare la coppia.

Ospiti e co-conduttori giorno per giorno

Lunedì

Accanto a Conti e Pausini ci sarà Can Yaman, noto attore turco, amatissimo anche in Italia per le sue fiction di successo.

Martedì

La serata vedrà la partecipazione di altri nomi del mondo della musica e dello spettacolo (da confermare).

Mercoledì

Sul palco arriveranno Achille Lauro, il celebre cantautore e performer, e Lillo Petrolo, comico di grande successo.

Giovedì

Inizialmente era previsto Andrea Pucci come co-conduttore, ma il comico ha deciso di fare un passo indietro a causa dei numerosi insulti e minacce ricevuti sui social. Al suo posto potrebbe arrivare Nino Frassica, celebre attore e comico italiano.

Inoltre, la serata vedrà la partecipazione della modella internazionale Irina Shayk, nota anche per le sue relazioni con Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper.

Venerdì

La serata finale sarà un susseguirsi di sorprese e ospiti musicali, fino alla proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo 2026.

Pilar Fogliati tra gli ospiti confermati

Tra gli ospiti della kermesse non poteva mancare Pilar Fogliati, attrice attualmente in onda su Rai Uno con la fiction Cuori, che porterà la sua energia sul palco dell’Ariston.