James Van Der Beek, indimenticabile protagonista di Dawson’s Creek, è morto all’età di 49 anni. La notizia è stata diffusa inizialmente da TMZ, che citava un rappresentante dell’ufficio del medico legale della contea di Travis, in Texas. Secondo quanto riportato, il decesso sarebbe stato segnalato alle 6:44 del mattino. Non è stata specificata la causa ufficiale della morte.

Poco dopo la pubblicazione della notizia, è arrivata la conferma sui profili social dell’attore.

Il messaggio della famiglia

Nel post condiviso online si legge: «Il nostro amato James David Van Der Beek è morto serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C'è molto da condividere riguardo i suoi desideri, l'amore per l'umanità e la sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo una serena privacy mentre piangiamo il nostro amorevole marito, padre, figlio, fratello e amico».

La malattia: la lotta contro il cancro

Alla fine del 2024, James Van Der Beek aveva rivelato pubblicamente di essere affetto da un cancro al colon-retto. Per motivi di salute aveva anche dovuto rinunciare alla reunion del cast di Dawson’s Creek, prevista per settembre.

Negli ultimi mesi l’attore aveva condiviso aggiornamenti sul suo percorso, parlando apertamente della malattia e dell’importanza del tempo trascorso con la famiglia.

Il successo con Dawson’s Creek

Van Der Beek è diventato famoso a livello internazionale grazie al ruolo di Dawson Leery nella serie cult Dawson’s Creek (1998–2003), che ha segnato un’intera generazione e lanciato anche le carriere di Katie Holmes, Michelle Williams e Joshua Jackson.